淘寶8月起免運費香港有份　滿99元包郵　涉男女裝、童裝等貨品

阿里巴巴旗下淘寶推出「大服飾全球包郵計劃」，服飾類商品對海外消費者免郵費，8月1月日將先覆蓋香港、澳門及台灣等地。淘寶預計今年年底將拓展至澳洲，並逐步實現全球包郵。根據淘寶網介紹，8月1日起，香港訂單實付金額滿99元人民幣包郵、澳門則為49元人民幣、台灣99元人民幣。



淘寶香港站

現時市民在淘寶購物後，若直接把貨品送到香港的運費較為昂貴，因此不少市民會先將貨物先運到國內的集運倉，再轉運來港。淘寶日前宣佈推出全新「大服飾全球包郵計劃」，將為購買服裝、飾品、鞋履等產品的海外消費者提供高額運費補貼和免運費服務。第一階段在香港、澳門、台灣、新加坡、馬來西亞和韓國等亞洲地區實施，預計今年年底將拓展至澳洲，並逐步實現全球包郵。

受惠產品類別包括，男女裝服飾、鞋包配件、童裝童鞋、ZIPPO/瑞士軍刀/眼鏡、單車等貨品。

受惠產品一覽：

1.女裝／女士精品

2.男裝

3.女裝鞋

4.男裝鞋

5.女士內衣／男士內衣／家居服

6.箱包皮具／熱銷女包／男包

7.服飾配件／皮帶／帽子／圍巾

8.手錶

9.ZIPPO火機／瑞士軍刀／眼鏡

10.單車／騎行裝備／零配件

11.運動鞋

12.運動服／休閒服裝

13.運動包／戶外包／配件

14.運動／瑜伽／健身／球迷用品

15.戶外／登山／野營／旅行用品

16.童裝

17.童鞋

18.飾品／流行首飾／時尚飾品



現時市民在淘寶購物後，若直接把貨品送到香港的運費較為昂貴，因此不少市民會先將貨物先運到國內的集運倉，再轉運來港。（資料圖片）

「大服飾全球包郵計劃」號稱「0退貨、0退款、0運費險」，所有退換貨成本將都由平台付出，當商家收到海外訂單，只要將貨物發送至國內集運倉，便可確認收貨。

根據淘寶官網，退貨運費險是購買商品時可選擇的保險服務，商家也會贈送此服務，運費險服務價格不固定。當買家發生退貨時、且退款成功後，運費險可以賠償退貨的運費。實際消費體驗中，多數商家一般會向收貨地址在内地的顧客贈送運費險，較少向海外地址客戶贈送。新計劃為特定訂單贈送跨境本地退貨權益，當該類訂單被發起退貨退款申請時，消費者將商品退貨至指定的境外地址即可，無需退到內地。當指定地址簽收無誤完成退貨，退款將依原支付方式原路退回，而商家也將收到理賠款。