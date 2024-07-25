淘寶8月香港免運費「大服飾全球包郵計劃」18類商品免運費附詳情

不少港人都愛淘寶，雖然部分淘寶商戶現時推出購物滿99人民幣包郵到港，又有本地退，不過始終未推行至全部商戶。近日平台宣布推出「大服飾全球包郵計劃」，當中若購買18類型商品，8月起香港可享免運費優惠。



有淘寶的網民都知道，即使國內免運費，要淘來香港除非選擇可以99蚊菜鳥包郵到港的商戶，否則大家都會先集運再付運費轉運到香港。不過近日平台推出「大服飾全球包郵計劃」，宣布由8月起包括香港在內的多個亞洲地區可享免運費優惠。

第一階段由8月1日起開始，涵蓋香港、澳門、台灣、新加坡、馬來西亞、韓國等亞洲地區，當中有１８類商品可以享免運費優惠，包括:

1.女裝／女士精品

2.男裝

3.女鞋

4.流行男鞋

5.女士內衣／男士內衣／家居服

6.箱包皮具／熱銷女包／男包

7.服飾配件／皮帶／帽子／圍巾

8.手錶

9.ZIPPO／瑞士軍刀／眼鏡

10.自行車／騎行裝備／零配件

11.運動鞋new

12.運動服／休閒服裝

13.運動包／戶外包／配件

14.運動／瑜伽／健身／球迷用品

15.戶外／登山／野營／旅行用品

16.童裝

17.童鞋

18.飾品／流行首飾／時尚飾品

免運費服務預計今年年底由亞洲拓展至澳洲，之後逐步實現全球包郵。此外平台也推出「0運費險、0境外退貨、0境外運費、0境外推廣」，即所有退換貨成本會由淘寶平台兜底，顧客將商品退貨至指定的境外地址即可，毋需退回中國大陸。當指定地址簽收完成退貨，退款將依原支付方式退回。