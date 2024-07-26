香港故宮標準門票8.15起加價至70元　全年會籍價格維持不變

香港故宮文化博物館（博物館）宣布，將於8月15日開始提高票價，以應對上漲的各項成本，加強博物館營運可持續性。經調整後，成人「指定時段標準門票」由港幣60元正調整至港幣70元正，半價特惠門票為港幣35元正，全館通行門票（可參觀展廳1-9）的價格則維持不變，特別展覽的門票價格日後將適時公布。



（香港故宮文化博物館）

博物館目前成人標準門票為港幣60元，半價特惠門票為港幣30元。博物館表示，自2022年中開幕以來，均會定期檢討票價及各項收費；調整收費有助應對上漲的各項成本，加強博物館營運可持續性。博物館又指，在考慮調整收費時，會在維持博物館的可持續營運以及市民及遊客的負擔能力之間取得平衡，兼顧社會所需。

8月15日開始，參觀展廳1至7所有專題展覽的「指定時段標準門票」實施新票價，而特別展覽門票方面，目前兩個現正舉行的特別展覽價格維持不變。同樣價格不變的還有「香港故宮之友」四個全年會籍類別價格，包括個人（港幣600元）、雙人（港幣1,000元）、青年及長者（港幣300元）及家庭（港幣1,200元，包括兩位成人及一位7至11歲小童或全日制學生）。

博物館強調，會繼續爭取贊助，及預留一定門票數量派發予弱勢社群，並透過與企業、社福及地區機構等合作安排弱勢社群和學生前來博物館參觀。

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