馬會誤派彩｜投注人FB開苦主群稱拒還錢　大律師：嚴重可致盜竊罪

巴黎奧運男子足球小組賽事，於香港時間周三晚（24日）舉行的阿根廷對摩洛哥賽事出現戲劇性事件，賽果由2:2修訂為1:2，全球有多個博彩機構一度以「和波」派彩。有多位投注人指獲香港馬會派彩，其後發現馬會戶口變負錢，懷疑被扣回彩金。受影響人士為數不少，甚至在facebook開設「馬會苦主大聯盟 瞓醒馬會負數」群組，已有200多人加入，不少人指戶口疑被馬會扣錢至負數，當中金額高達6位數。有投注人認為是馬會本身「判錯賽果」，責任應由馬會承擔，稱「咁我尋晚輸嗰啲有冇得當唔計數？」，並呼籲「一齊唔好賠」。



香港賽馬會今日（26日）對事件回應指，未能透露受影響的投注人數，但並不算多，目前馬會正與受影響人士聯絡，希望他們將相關款項盡快存入馬會戶口；大律師陸偉雄亦表示，事件與銀行入錯數類同，如收到派錯彩人士不願歸還款項，馬會有權向該人士提出民事索償，情況嚴重可構成盜竊罪。他指，若受影響投注人想追討馬會責任，機會可謂微乎其微。



有買和波的投注人在社交平台Facebook上稱，戶口疑被扣錢至負數，當中金額高達6位數，並開設公開群組「馬會苦主大聯盟 瞓醒馬會負數」，指「你自己判錯賽果，派埋彩叫我攞返次啲錢出嚟係咪有病？我尋晚輸嗰啲有冇得當唔計數？」（Facebook截圖）

奧運男足小組賽在香港時間周三晚（24日）9時舉行，阿根廷對摩洛哥，上半場由摩洛哥領先0:1，下半場踢成1:2。雙方完成90分鐘賽事後，展開超長補時，至第16分鐘阿根廷入球追和至2:2，其後發生球迷騷亂，球賽一度暫停。球賽暫停接近兩小時後恢復，球證憑VAR裁定阿根廷入球無效，雙方重新上場，踢完3分鐘補時後，最終阿根廷1:2不敵摩洛哥。

有買「和波」的投注人在社交平台Facebook稱，戶口被扣錢至負數，當中金額高達6位數，並開設公開群組「馬會苦主大聯盟 瞓醒馬會負數」，指「你自己判錯賽果，派埋彩叫我攞返次啲錢出嚟係咪有病？我尋晚輸嗰啲有冇得當唔計數？」，該群組現已有超過200個用戶加入。該群管理員表示：「集合全部人一齊唔好賠，平時個球嗰啲賽制少咗一隻角球，佢都係照殺㗎啦！賠完錢有得講返轉頭？」，及後亦指，諮詢了律師的意見，建議苦主盡快存款入馬會。

馬會：正與受影響投注人聯絡 籲受影響人士存款人戶口

香港賽馬會就事件回覆表示，總投注額及受影響投注人的實際數字雖未能透露，但並不算多，目前馬會正與受影響投注人聯絡，希望受影響人士盡快存款入馬會。馬會指，及後會根據每個案件作出逐一跟進。

大律師：馬會有權向拒還款人士民事索償

大律師陸偉雄亦指出，如收到「派錯彩」人士不願歸還款項，馬會有權向該名人士提出民事索償，若情況嚴重可構成盜竊罪。他指，如受影響投注人想追討馬會責任，機會可謂微乎其微，「馬會喺呢件事上係因為第三方誤報消息而導致，所以馬會喺呢件事上面並冇法律過失」。

大律師陸偉雄亦指，如收到派錯彩人士不願歸還款項，馬會有權向該人士進行民事索償，情況嚴重可構成盜竊罪。他指，若受影響投注人想追討馬會責任，機會可謂微乎其微。（資料圖片／羅君豪攝）

陸偉雄續指，事件與銀行入錯錢類同，「唔可以話你派錯錢，我就可以拎到一筆唔應該得到嘅利益」，並呼籲雙方以和平方法處理事件，馬會亦應吸取教訓，在核實賽果後才進行派彩，收到派錯彩人士亦應歸還款項。