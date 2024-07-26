鄭秀文演唱會假票　女售貨員涉訛騙及管有偽造票提堂　案9.20再訊

藝人鄭秀文於紅館舉行的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會》疑現假飛，一名女售貨員涉嫌曾在多個港鐵站兜售假門票被捕，並被控訛騙等7罪，案件今(26日)在九龍城法院提堂，由於警方需時作進一步調查，主任裁判官高偉雄把案押後至9月20日再提訊。



女被告蒙海婷，32歲，售貨員，被控以欺騙手段取得財產等7項罪，指她於2024年7月23日，在港鐵紅磡站、旺角東站、大學站客戶服務中心外，以欺騙手段，銷售10張偽造演唱會門票，不誠實地取得9,100港元，意圖永久地剝奪5人的財產。

她另被指於同日，在港鐵紅磡站以欺騙手段，銷售2張偽造演唱會門票，不誠實地企圖取得3,500港元。

蒙另被控明知而管有4張偽造演唱會門票。

案件編號：KCCC1858/2024

鄭秀文正在紅館舉行一連13場的演唱會。（資料圖片）

鄭秀文（Sammi）邀請COLLAR擔任嘉賓。（IG：@sammi_chengsauman）

鄭秀文正在紅館舉行「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會」。（資料照片）