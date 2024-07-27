綠色集體運輸系統｜林世雄：三項目並行　下半年邀營運商交意向書

政府正推展三個智慧綠色集體運輸系統，包括洪水橋/厦村、啟德及東九龍，過去三個月已分別批出顧問合約。運輸及物流局局長林世雄表示，會三線並行全力勘查及設計，今年下半年會分別就三項目邀請供應商及營運商提交意向書，了解他們對建造及營運系統的意向及能力等，當局爭取在2026年就啟德及東九龍項目招標，並在2027年批出項目合約。



林世雄今日（27日）在網誌中表示，正在洪水橋/厦村、啟德及東九龍推展智慧綠色集體運輸系統，在過去三個月已分別就三個項目批出顧問合約，會三線並行、全力勘查和設計工作，務求把握最新技術機遇，配合每個社區的需要及特性，為市民提供最合適的運輸系統。

運輸及物流局局長林世雄指下半年會分別就三個綠色運輸項目邀請供應商及營運商提交意向書。（資料圖片/黃浩謙攝）

洪水橋／厦村建三合一環保運輸走廊

在洪水橋／厦村方面，已規劃在區內興建智慧綠色集體運輸系統、行人道和單車徑於一體的環保運輸走廊，可行性研究建議採用環保路面模式，系統建議走線全長約16公里，貫通洪水橋和元朗南；第一階段長約4.5公里，方便洪水橋一帶居民接駁屯馬線。

洪水橋智慧綠色集體運輸系統構想圖。

啟德項目以高架模式運行

至於啟德項目則受重型鐵路的爬升能力所限，令在觀塘北部上坡地區建造鐵路難以達到理想的成本效益，土拓署6月已聘請顧問，系統計劃全長約3.5公里，以高架模式運行，與沿線地面的交通分隔，不受地面交通狀況影響，並提供輕便的綠色交通接駁服務，連接啟德前跑道區至啟德站等。

啟德智慧綠色集體運輸系統構想圖。

東九龍項目接駁至現有鐵路網絡

最新批出顧問合約則為東九龍項目，林世雄稱觀塘北部上坡地區超過30萬居民，新運輸系統會接駁至現有鐵路網絡，將為區內居民增加出行選擇，減省乘車時間。系統全長約7公里，設有彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及油塘東8個車站。

他指計劃今年下半年會分別就三項目邀請供應商及營運商提交意向書，了解他們對建造及營運系統的意向及能力等，當局爭取在2026年就啟德及東九龍項目招標，並在2027年批出項目合約。