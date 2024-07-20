的士車隊｜林世雄料兩年半後做中期檢討　會考慮是否發更多車隊牌

政府推動的士車隊，預計最多批出五個牌照。運輸及物流局局長林世雄接受媒體專訪時表示，批出的牌照將會涵蓋逾千部的士，預計約兩年或兩年半後，就整個車隊制作出中期檢討，包括考慮是否發更多車隊牌。



運輸及物流局局長林世雄表示，的士車隊制將於兩年或兩年半作中期檢討。

首批的士車隊牌照結果最快本月內公布，運輸及物流局局長林世雄接受NOW新聞台節目《大鳴大放》訪問時，表示會批出不多於五個牌照，將會涵蓋逾千部的士，預計約兩年或兩年半會做中期檢討，當中考慮「一籃子」因素，包括市場的接受程度、現有車隊，以及非車隊的運作情況等。

獲發多少封警告信會被「釘牌」 林世雄：難以量化

林世雄續指，較小型的車會或單頭司機，可以選擇加入較大型車會成立的車隊，不會扼殺他們的生存空間。至於車隊被「釘牌」的條件，例如須獲發多少封警告信等，他表示難以量化。

林世雄舉例，若的士司機經常兜路，若依然濫收車資，形容情況嚴重。不過，若有司機駕駛時，「沒甚麼出聲，這個到底是有沒有禮貌呢？這個有不同的看法」。

至於規管網約車方面，林世雄表示，會視乎本港對於點對點服務的供求，亦會在維持公共交通高效率的生態之下，審視是否推出特別的牌照，提供網約私家車服務，明年內完成檢討。