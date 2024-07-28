微信百萬保障詐騙｜騙徒威脅扣款4.3萬　曾發官方短訊號碼竟是假

騙徒手法層出不窮，微信百萬保障詐騙再掀起。《香港01》兩名讀者近日分別收到冒充騰訊的詐騙電話及訊息。其中一個個案，騙徒傳短訊給事主的ID，約半年前確曾發出騰訊官方信息。騰訊就解釋，絕不會向用戶發送短訊要求用戶通過鏈接輸入個人訊息，但由於香港短訊發送人ID（即Sender ID）未受到控制，騙徒能惡意假冒發送人ID發送釣魚短訊，因此釣魚短訊才與普通短訊合併。

另一個案，事主聲稱他3個月前開通騰訊免費保險已到期，由當日起將會透過信用卡或微信支付等，扣除費用人民幣43,200元（折合約46,516元）。其後騙徒更在WhatsApp威脅道「不處理的話扣到你的費用，只能你自己來承擔。」



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

早前警方公布今年首季錄得474宗電話騙案。（資料圖片／黃浩謙攝）

警方今年首季錄得474宗電話騙案

近年電話騙案激增，早前警方公布今年首季錄得474宗電話騙案，雖然數量上按年下跌約兩成，惟首季損失金額卻按年飆升逾3倍，高達近7.9億元。《香港01》先後收到兩名讀者報料指，近日收到冒充騰訊的詐騙電話及訊息。

讀者A在7月26日下午收到可疑來電，一名操普通話的女性聲稱讀者開通騰訊的保險業務，惟當時讀者以不懂普通話為由掛線。其後同日晚上讀者再收到另一個可疑來電，覆述相同內容，讀者建議可在WhatsApp以文字溝通。

騙徒提供的偽造文件以假亂真。（讀者A提供圖片）

個案一︰騙徒稱若不取消保險 將扣除人民幣4.32萬元

之後，一名以騰訊圖片作為頭像、聲稱負責註銷解綁的騙徒表示，由於讀者3個月前開通的免費保險已到期，由當日起將會透過信用卡或微信支付等，扣除費用人民幣43,200元（折合約46,516元），並告知可協助取消保險。

該騙徒又認為讀者在網上購物，或是觀看視頻及新聞時，因點擊到相關廣告，以致授權開通騰訊的保險業務。騙徒更威脅道「不處理的話扣到你的費用，只能你自己來承擔。」最終讀者懷疑有詐，並無墜進騙局。

個案二︰收WeChat短訊 稱保險已到期需聯繫客服

另一宗個案更是離奇，讀者B於7月27日下午，突然收到顯示為疑似官方的WeChat短訊，聲稱其微信資金安全保險已到期，將於今日自動扣費72,000元（折合約77,527港元），並提供鏈結及提醒可聯繫客服取消保險，避免扣除費用。

雖然該短訊極為可疑，但讀者B在去年12月登入微信時，曾通過同一個WeChat的短訊號，接收到手機驗證碼，因此該保險短訊理應為官方發放。惟讀者獲朋友告知為詐騙短訊，最終沒有點擊鏈結，成功避過一劫。

騰訊解釋，由於香港的短訊發送人ID未受到控制，騙徒能惡意假冒發送人ID，發送釣魚短訊。（資料圖片／歐陽德浩攝）

WeChat Pay HK昨日（26日）亦發文提醒市民相關詐騙資訊，並呼籲有懷疑即致電18222。（WeChat Pay HK圖片）

騰訊︰香港短訊發送人ID未受控制 真假短訊會合併

騰訊回應指，讀者B收到的短訊，為假冒微信客服發出的詐騙短訊。騰訊解釋，由於香港的短訊發送人ID（即Sender ID）未受到控制，騙徒能惡意假冒發送人ID，發送釣魚短訊。而該批釣魚短訊則與普通短訊合併，以致用戶可能墮入短訊詐騙的陷阱。

騰訊提醒，用戶務必注意甄別偽冒詐騙短訊，切勿點擊任何不明連結，又強調絕不會向用戶發送短訊，要求用戶通過鏈接輸入個人訊息。

騰訊呼籲，用戶任何情況下切勿向他人透露短訊驗證碼、信用卡CVV2碼、信用卡短訊驗證碼（即3D Secure驗證碼）、電子錢包支付密碼及銀行卡密碼。

內地的微信支付及支付寶確實設有「百萬保障」，但毋須支付任何費用、額外申請或續保。（反詐騙協調中心圖片）

內地的微信支付及支付寶確實設有「百萬保障」，但毋須支付任何費用、額外申請或續保。（反詐騙協調中心圖片）

反詐騙協調中心︰市民可向相關機構查證

而反詐騙協調中心網頁指，收到受害人報案指，有假冒微信或支付寶客服人員的騙徒來電，誘騙付款申請「百萬保障」服務；或訛稱其支付帳戶已開通服務，若不取消則需要每個月扣費；或聲稱相關服務即將到期，需要繳費續保，否則會影響信用評級。

反詐騙協調中心6項呼籲：

．當用戶使用內地微信支付、支付寶時，會自動免費開通「百萬保障」服務，無需支付任何費用、額外申請或續保；

．不應單憑騙徒提供的電話號碼便相信其身分，應主動向相關機構查證，核實對方身分；

．如收到自稱任何機構職員的來電，應在機構指定網頁或應用程式搜尋相關的聯絡電話；

．除了向有關機構查證外，市民也可在守網者網站「防騙視伏器」或「防騙視伏App」手機應用程式輸入可疑網址，以評估其詐騙及網絡安全風險；

．提醒身邊親友慎防受騙；

．如有懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。



「百萬保障」為自動免費開通的保障服務。（微信APP截圖）

「百萬保障」自動免費開通 毋須支付任何費用

翻查資料，內地的微信支付及支付寶設有「百萬保障」，當帳號被盜用導致資金損失，用戶可按損失金額作出賠償。 因此每當使用內地的微信支付及支付寶時，毋須支付任何費用、額外申請或續保，便自動免費開通該保障服務。