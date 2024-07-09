涉串謀銀行職員以假文件詐騙投資者4億日圓　 自僱財務顧問認罪

廉政公署早前調查一宗銀行職員貪污案，揭發4人串謀訛稱數間參與非洲投資項目的公司，銀行戶口共持有逾370億港元的資產。他們透過虛假銀行文件，詐騙多名日本投資者向涉案公司投資逾4億日圓（約2,840萬港元）。其中一名被起訴的自僱財務顧問昨日（8日）在區域法院承認串謀詐騙罪。



50歲被告羅文輝報稱自僱財務顧問，承認3項串謀詐騙罪名，他涉及的另一項相類罪名則由法庭存檔。暫委法官鍾明新將案件押後至7月15日再提訊，羅文輝獲准保釋候訊。

同案另外兩名被告：36歲的胡文浩及37歲的陳德政，均為渣打銀行前客戶經理，早前已承認共4項串謀詐騙罪名。二人均獲准保釋，以待8月22日判刑。

案情透露，於2015年1月至2016年9月期間，羅文輝、胡文浩及陳德政，涉嫌串謀另一名渣打銀行時任客戶經理，以及4名外籍人士，藉使用虛假資金證明書及公司退款承兌票據，詐騙多名日本投資者向ADF Capital Limited （ADF），以及多間公司投資。

該4名涉案的外籍人士包括：兩名ADF男股東暨董事，他們分別為贊比亞籍及韓國籍；陳德政一名泰國籍男客戶；以及一名日本籍公司女行政總裁。

訛稱兩外籍男子戶口資產共逾370億港元

有關虛假文件由胡文浩及陳德政簽署，並看來是由渣打銀行發出，包括訛稱上述贊比亞籍男子的公司持有15億美元資金（約116億港元）可用於非洲的投資項目，以及該泰國籍男子在渣打銀行的戶口持有33億歐元價值資產（約255億港元）。

同案38歲被告梁浩賢，為渣打銀行前客戶經理，否認兩項串謀詐騙罪名。另一名被告55歲甘潔貞，為ADF經理，否認一項串謀「洗黑錢」罪名。二人的案件押後至7月11日再提訊。