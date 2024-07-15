詐騙｜外籍婦墮電腦「藍Mon」故障騙局　遭假技術人員騙走1000萬

七旬退休外籍婦人於上月24日使用電腦上網時，螢幕突然彈出Window常見的「藍Mon」故障畫面警告，指其電腦已經中毒，並在頁面提供號碼，要求她致電聯絡「技術人員」取得協助，後被駁至至自稱為警務處職員的騙徒，指其情況「緊急」，要求她到銀行將資產轉移到安全戶口，結果財到光棍手，「一去無回頭」，損失1,000萬元。



警方今日（15日）公布今年首五個月網上騙案共10,060宗，較去年同期下跌1,640宗或14%；然而總詐騙金額卻上升5.6億元或約35%，至21.4億元。



警方分析犯案手法：營造緊急情況令事主恐慌入局

網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德指，這類假冒技術支援犯案手法，當事主接觸到這些「警告」並撥打電話予騙徒後，騙徒會透過營造緊急情況，以至製作虛假警方網站、截圖等增加可信性的舉措，令事主恐慌從而墮入騙局。

梁以德續說：「（事主）出於恐懼、壓力就會信佢哋（騙徒）行動，有人提醒佢哋（事主）都會深信不疑，堅持轉帳要求。」直至警方介入受騙事主才會醒悟。

警方今日（15日）公布今年首五個月網上騙案數字與總詐騙金額。（盧翊銘攝）

化名為May的七旬退休外籍婦人於上月24日使用電腦上網時，突然彈出警告，指其電腦已經中毒，並在頁面提供號碼，要求她致電聯絡「技術人員」取得協助。

其後該名「技術人員」又要求她致電另一名自稱為警務處職員的騙徒，對方則指情況「緊急」，聲稱其身份證、銀行戶口，以至電腦會被人使用；繼而說服她翌日到銀行將資產轉移到安全戶口，其實都是騙徒持有的傀儡戶口。

直至事發第三日，銀行職員懷疑涉及騙案，即通知警方介入並揭發事件。警方指，當時女事主已被騙取1,000萬元，介入後終成功追截另一筆大額匯款。

網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德指，騙徒會令事主感到恐懼、壓力，最後信以為真，甚至堅持到銀行完成匯款。（盧翊銘攝）

顯示「藍Mon」故障畫面 點擊畫面即發出聲響令用家誤以為當機

警方表示，相關騙案手法時指，騙徒一般會按照使用者的地區語言、電話號碼等，於各大網站投放「彈出式頁面」廣告，當這些廣告顯示時，會以全螢幕佔據用家裝置。以電腦為例，便是一般Window常見的「藍Mon」故障畫面，而即使點擊畫面各處都會發出聲響，令用家誤以為無法操作電腦，此時廣告會播放一段錄音，要求受害人不要關機，並致電到其所提供的假冒技術人員電話。

訛稱技術人員或執法人員 誘使受害人存款至指定戶口

騙徒收到電話後，便會訛稱為技術人員或執法人員，誘使受害人將銀行存款轉移至騙徒所控制的戶口；或是指示事主安裝來歷不明的程式，並要求其分享電腦控制權。網絡安全及科技罪案調查科高級督察陳智穎表示，這些分享控制權的程式包含部分合法程式如「Teamviewer」，希望藉此令事主提供程式ID、密碼等取得授權並盜取、下載事主資料。

手法非首次出現 騙徒主要以英語與事主溝通

網絡安全及科技罪案調查科警司陳純青說，這類手法並非首次出現，而近年在歐美、新加坡等地都有發生。至於這類「警示廣告」，其實來自不同種類網站都有，因網上投放廣告途徑多，甚至網站一方亦未必知道是詐騙廣告，「正正係因為呢個方便，令網上騙案騙徒可以用漁翁撒網式搵受害者。」

「藍Mon」騙徒專吼居港外籍人士

另外，警方調查時亦發現，這類騙徒主要以英語與事主溝通，故多涉及居港外籍人士或能以英語溝通的市民。警方提醒，科技公司一般不會主動提供技術支援，其訊息一般也不會包含聯絡號碼，如發現訊息有顯示電話號碼不應撥。

其後該名「技術人員」又要求她致電另一名自稱為警務處職員的騙徒，對方則指情況「緊急」，聲稱其身份證、銀行戶口，以至電腦會被人使用；繼而說服她翌日到銀行將資產轉移到安全戶口，其實都是騙徒持有的傀儡戶口。

直至事發第三日，銀行職員懷疑涉及騙案，即通知警方介入並揭發事件。警方指，當時女事主已被騙取1,000萬元，介入後終成功追截另一筆大額匯款。其後該名「技術人員」又要求她致電另一名自稱為警務處職員的騙徒，對方則指情況「緊急」，聲稱其身份證、銀行戶口，以至電腦會被人使用；繼而說服她翌日到銀行將資產轉移到安全戶口，其實都是騙徒持有的傀儡戶口。

直至事發第三日，銀行職員懷疑涉及騙案，即通知警方介入並揭發事件。警方指，當時女事主已被騙取1,000萬元，介入後終成功追截另一筆大額匯款。

網絡安全及科技罪案調查科警司陳純青說，這類「警示廣告」，可以來自不同種類網站，騙徒會「漁翁撒網」尋找受害人。（盧翊銘攝）

至於執法部門及科技公司均不會要求用戶提供其個人或財務資料，更不會要求轉款。故如遇上電腦出現錯誤提示，市民可以長按離開鍵（ESC），或 CRTL + ATL + DEL 開啟系統管理員，甚至重新啟動電腦，以嘗試關閉可疑頁面。

首五個月網上騙案數字下跌 惟大額虛擬貨幣交易令詐騙金額上升

陳純青說，今年首五個月，網上騙案數字為10,060宗，與去年同期下跌1,640宗（約1成4）；然而總詐騙金額卻從15.8億元，上升5.6億（約3成5）至21.4億元。其中就網上購物騙案，輕微升7宗，但金額則大幅提升5,610萬，由7,680萬升至1.33億元（約7成3），當中涉及多宗大額投資虛擬貨幣交易；另外，網上投資騙案則從1,243宗，升至1,503宗（約2成1），所涉金額同樣由6.2億，爬升至9.15億元（約4成6）。

警方指，反詐騙協調中心與銀行一直合作調查可疑轉帳，但目前沒有硬性指標，規定甚麼情況下攔截騙款交易。（盧翊銘攝）

至於警方反詐騙協調中心與銀行就有關騙案交易的堵截，截至今年頭5個月有475宗成功阻截，涉款超過4.6億港元。

陳純青解釋指，反詐騙協調中心與銀行一直合作調查可疑轉帳，但目前沒有硬性指標，規定甚麼情況下攔截騙款交易。而實際上，警方亦有就今年首5個月的1萬多宗騙案調查，包括能否追查騙徒身分、傀儡戶口等。

總督察梁以德則補充指，警方攔截騙款考慮因素，包括騙款是否短時間轉走、是否涉及海外交易、加密資產以及事主是否經過長時間才發現受騙。