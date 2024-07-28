觀塘線四站暫停｜坐到太子列車倒頭　黃大仙乘客：返咗石硤尾先知

港鐵觀塘線今日（28日）有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但四個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務。今早在約8時半，太子站大堂及月台有不少職員在場舉牌指示乘客轉乘方法，每道閘門有一至兩個職員。



有在黃大仙上車的乘客表示，原本想去旺角站，但列車駛到太子站時，還有「篤手機」不為意，在列車倒頭返到石硤尾時，才發現原來今日有維修。亦有大圍上車的乘客，去到太子站發現無法直去旺角，「我以為大雨關係」。



港鐵觀塘線7月28日有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但四個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務，太子站成為今日荃灣線和觀塘線的唯一轉車站。（盧翊銘攝）

港鐵觀塘線7月28日有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但四個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務，太子站成為今日荃灣線和觀塘線的唯一轉車站。（盧翊銘攝）

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今早在約8時半，太子站大堂及月台有不少乘客等車，現場有不少職員舉牌指示乘客轉乘方法，每道閘門有一至兩個職員。

觀塘線太子站需要落一層轉乘荃灣線往旺角

而在太子站二號月台，原經觀塘線往旺角或油麻地的乘客，需要落一層轉乘荃灣線（往中環方向），每當列車開門後，均有乘客湧往樓梯。底層月台的樓梯也有擺放喇叭，播放轉乘訊息。

太子站大堂及月台人流未算多，有不少職員已在場舉牌指示乘客轉乘方法，每道閘門有一至兩個職員。（吳綽詩攝）

乘客大圍往旺角遲到 以為落大雨關係

由黃大仙出發的陳小姐表示，原本要前往旺角，但她忘記了今日觀塘線不停旺角，列車到達太子站時還在看手機，沒為意要下車，結果列車折返，到石硤尾站時才察覺，又再調頭，「粗心大意咗。」

乘客蕭先生稱，不知道觀塘線因維修停駛四個站，他從大圍出發往油麻地，到太子站才知道要轉乘荃灣線，「我以為（因為）落大雨。」他看一看時間指已經遲到。

▼7月28日 港鐵觀塘線基建設施更新，太子站早上情況▼



港鐵觀塘線今日有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但四個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務。

港鐵此前表示，太子站今日是荃灣線和觀塘線的唯一轉車站，預計太子站會非常繁忙，站內會實施人流管理措施，所有觀塘線的乘客均需使用2號月台上落車。

乘荃灣線的乘客需留意「紅色」指示，乘觀塘線的乘客則需留意「綠色」指示，以便前往相應的月台。太子站及相關車站已增加特別標示及指示牌，港鐵人員亦會在場協助乘客。

7月28日觀塘線太子至何文田站暫停服務以配合隧道資產更新工程。

▼7月28日 轉乘屯馬線往黃埔情況▼



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▼7月28日 港鐵觀塘線基建設施更新，黃埔站早上情況▼



▼7月28日 港鐵觀塘線基建設施更新，何文田站早上情況▼



港鐵工程人員7月28日凌晨在觀塘線收車後，隨即展開在觀塘線隧道大型基建設施更新工程。(港鐵提供圖片）