港鐵觀塘線四站暫停｜太子站轉車荃灣線跟紅指示、觀塘線看綠指示

港鐵觀塘線今日（28日）有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但4個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務。港鐵指太子站今天是荃灣線和觀塘線的唯一轉車站，預計太子站會非常繁忙，太子站會實施人流管理措施，所有觀塘線的乘客均使用2號月台上落車；乘荃灣線的乘客需留意「紅色」指示，乘觀塘線的乘客則留意「綠色」指示，以便前往相應的月台。



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港鐵在觀塘線凌晨收車後，工程人員隨即展開在觀塘線隧道大型基建設施更新工程，包括為相關隧道路段隔離電源及安排保護措施，由工程車運送物料到施工位置，再搭建多組金屬棚架，將以分段形式更換油麻地站附近交叉渡線隧道頂用作懸掛電纜的大型金屬吊架。更換吊架期間，工程人員需移除及重置部分電纜及架空天線。

7月28日觀塘線太子至何文田站暫停服務以配合隧道資產更新工程。

觀塘線今日來往太子至何文田站列車服務將暫停

港鐵提醒乘客，觀塘線今日來往太子至何文田站的列車服務將暫停，觀塘線只會行走調景嶺至太子站，以及何文田至黃埔站路段。所有車站及其他鐵路線照常服務，乘客仍可乘搭鐵路穿梭各線前往所有港鐵站，包括使用荃灣線前往旺角及油麻地站，以及乘搭屯馬線前往何文田站。

當天，油麻地至何文田之間的8號線巴士全程免費，而在油麻地至黃埔之間的30X號巴士，乘客可以在指定的巴士站上車免費乘搭。

太子站成荃灣線和觀塘線唯一轉車站

港鐵表示，太子站今天是荃灣線和觀塘線的唯一轉車站，預計太子站會非常繁忙，再次呼籲乘客出門前請使用MTR Mobile的「行程指南」功能規劃行程，並盡量使用太子站以外的其他轉車站及替代鐵路線，包括乘搭東鐵線、東涌線及將軍澳線過海。

乘荃灣線需留意「紅色」指示 乘觀塘線留意「綠色」指示

港鐵稱為確保車站運作安全有序，太子站會實施人流管理措施，所有觀塘線的乘客均使用 2號月台上落車；請乘客留意站內指示，乘荃灣線的乘客需留意「紅色」指示，乘觀塘線的乘客則留意「綠色」指示，以便前往相應的月台。除了太子站，其他受影響車站的相關月台亦會暫時關閉，請乘客留意站內指示。

港鐵表示，會密切留意實際情況，適時調整列車服務以配合車站運作及乘客出行需要，感謝乘客體諒及配合。