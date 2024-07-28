觀塘線四站暫停｜替代路線多花2至12分鐘　出門搭車前必看懶人包

港鐵觀塘線今日（28日）有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但4個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務，港鐵預料用替代路線須多花2至12分鐘。《香港01》列出多個情景下搭車安排，幫助乘客當日順利到達目的地。



7月28日觀塘綫太子至何文田站暫停服務以配合隧道資產更新工程。

當日觀塘線太子至何文田站列車服務雖然暫停，但涉事4個站都有另一條鐵路線繼續營運，因此乘客坐觀塘線往黃埔站方向，前往太子、旺角及油麻地站，可以在太子站轉乘荃灣線繼續到目的地；至於黃埔及何文田站往調景嶺方向乘客，則有不同轉乘方法。

《香港01》列出數個受影響須轉乘其他路綫的情境，幫助乘客出行順暢：

情境1、石硤尾站往何文田站（多11分鐘）



原路線：觀塘線直達需9分鐘



當日路線：石硤尾站乘觀塘線往調景嶺方向，到九龍塘站，轉乘東鐵線到紅磡站，再坐屯馬線到何文田，預料需20分鐘



情境2、荔景站往黃埔站（多5分鐘）



原路線:荔景站乘荃灣綫到旺角站，轉乘觀塘線往黃埔站，需時22分鐘



當日路線:荔景站乘東涌線往南昌站，轉屯馬綫往何文田站，再轉觀塘線到達黃埔站，需時27分鐘



情境3、黃大仙站往油麻地站



原路線：觀塘線直達，需時13分鐘



當日路線：黃大仙站先乘觀塘線到太子站下車，轉荃灣線往油麻地站



情境4、調景嶺站往黃埔站（多2分鐘）



原路線：觀塘線直達，需時35分鐘



當日路線：因預計太子站人流多，建議在調景嶺站乘觀塘線到鑽石山站，轉屯馬線到何文田站，再乘觀塘線到黃埔站，需時37分鐘



個案5、何文田站往油麻地站



原路線：觀塘線直達



當日路線：可乘九巴8號線，當日免費



當天，油麻地至何文田之間的8號綫巴士全程免費，而在油麻地至黃埔之間的30X號巴士，乘客可以在指定的巴士站上車免費乘搭。

同時，港鐵與九巴合作，為大家提供免費巴士服務。當天，油麻地至何文田之間的8號綫巴士全程免費，乘客上車不用拍卡；而油麻地至黃埔之間的30X號巴士，乘客可以在指定的巴士站上車免費乘搭，無需拍卡。

九巴表示，為應付當天預計增加的服務需求，8路線將延長服務時間，由早上5時半至凌晨1時，亦會加密班次至最密10分鐘一班；30X路線則會由早上6時至凌晨1時15分，加開短途班次來往黃埔和油麻地。

港鐵預計當日部分車站包括太子站乘客會較多，呼籲乘客使用其他轉車站，旅程會較舒適及容易掌握時間。出門前記得用MTR Mobile應用程式計劃行程，並善用不同轉車站和替代鐵路綫。

除MTR Mobile外，乘客對替代路線、路面狀況及出入口實況有疑問，亦可利用「Citymapper」、運輸署「香港出行易」等應用程式查看狀況。