觀塘線四站暫停｜港鐵料下午更加繁忙　籲避免在太子站轉車

港鐵觀塘線今日（28日）更新基建設施，觀塘線太子站至何文田站暫停，乘客要在太子站轉車。港鐵中午會見傳媒，預計下午太子站會更加繁忙，呼籲乘客用MTR Mobile找出行替代路線，避免在太子站轉車，甚至利用其他過海線過海。至於能否趕及完工及明日通車，港鐵將稍後再作交代。



港鐵觀塘線7月28日有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但四個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務，太子站成為今日荃灣線和觀塘線的唯一轉車站。（盧翊銘攝）

車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示， 今早凌晨觀塘綫收車之後，工作人員已經隨即展開隧道大型更新工程，當中更新工程包括更換油麻地站附近交叉道線隧道頂用以懸掛電纜大型金屬吊架，目前正在盡力推進工程。

李婉玲提到，今早列車服務可配合需要，港鐵與九巴提供兩條免費巴士服務8及30X運作暢順。她提到，今早車站包括太子、旺角、油麻地及何文田站，上午的運作大致暢順。

港鐵觀塘線7月28日有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但四個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務，太子站成為今日荃灣線和觀塘線的唯一轉車站。（盧翊銘攝）

李婉玲：等車、升降機及扶手電梯時間比平時「耐少少」

她表示，正如早前預期，太子站是今日觀塘線及荃灣線唯一轉車站，今早人流較多，一直有留意車站運作，並在太子站實施人流管制措施，根據觀察，乘客等車、升降機及扶手電梯時間會比平時「耐少少」，但仍然見到整體運作安全有序，故再一次感謝乘客配合及包容。

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呼籲乘客避免在太子站轉車 可改用過海線

她指，有關工程兩個月前已經通知乘客有關安排，今早有乘客留意到最新運作，但正如預期有乘客到車站先知道情況，或知服務有改動但不知詳情，所以港鐵今天特別指示職員主動向乘客提供協助及指示，並在車站關鍵位置擺放特別標示，並動員逾1,000名員工在車站協助。

她續指，除太子外，也有其他相關車站都有個別月台關閉，她提醒乘客留意站內標示及職員指示，相關車站就預油麻地站會提供乘客資訊站，望乘客路過可以尋求協助及替代路線。

根據平日星期日乘客的出行習慣，港鐵預計下午會有更多乘客乘搭港鐵，太子站可能會更加繁忙，她呼籲乘客提早出門，最好用MTR Mobile或網頁尋找出行替代路線，避免在太子站轉車，亦可以利用其他過海線過海，包括東涌綫、東鐵綫及將軍澳綫。

她表示，望處於太子站的乘客可以留意職員指示及告示，「耐心、忍讓」，如有需要，讓升降機及扶手電梯予有需要乘客；又感謝相關政府部門，包括運輸署及警方加派人手在相關車站協助，港鐵將會繼續緊密留意各條路線及車站運作，並按需要調整列車服務，適時提供資訊。

車務營運及本地鐵路總管李婉玲預計，太子站下午更加繁忙，籲市民避免前往。（蘇煒然攝）

李婉玲：我哋會盡力做好工程

被問及目前工作進度如何，她表示，目前工程人員努力推進工程，稍後時間會與工程部同事與大家交代工程進度、及預計明天列車安排，並表示「我哋會盡力做好工程」。而更新工程她表示是今年唯一一個，但東涌線會有新線接駁工程，稍後會再有資訊提供給大家。

她也提到，動員超過1,000名同事協助，在相關車站加強標示及手提標示提醒乘客特別列車調整服務安排，她再次提醒乘客出門之前使用應用程式及網頁MTR Mobile或網頁，留意行程可否用其他路線轉車，做旅程更舒適及快捷。

7月28日觀塘線太子至何文田站暫停服務以配合隧道資產更新工程。

▼7月28日 轉乘屯馬線往黃埔情況▼



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▼7月28日 港鐵觀塘線基建設施更新，黃埔站早上情況▼



▼7月28日 港鐵觀塘線基建設施更新，何文田站早上情況▼



港鐵工程人員7月28日凌晨在觀塘線收車後，隨即展開在觀塘線隧道大型基建設施更新工程。(港鐵提供圖片）