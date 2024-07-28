麥當勞McGriddles｜荃灣店人潮減少　食客食足兩日　未來數日再食

【McGriddles／熱香餅漢堡／麥當勞】深受港人熱捧的McGriddles楓糖班戟漢堡，昨日（27日）首日在香港麥當勞出售，不少市民一大早就到場排隊購買，有部分分店更於中午就售完McGriddles。



記者今早（28日）再到荃灣大河道分店，人流相對昨日明顯較少，未有出現如昨日要排隊的情況，市民只要等大約10分鐘就會可以取餐。有食客指連續食了兩日McGriddles，認為比坊間「平民版」好吃，笑言未來數日經過麥當勞都會再食。



記者今早再到荃灣大河道分店，人流相對較少，未有出現如昨日要排隊的情況，市民只要等大約10分鐘就會可以取餐。(鄧宇詩攝)

香港麥當勞昨日正式開售McGriddles楓糖班戟系列豬柳漢堡套餐，一連５日至本月31日，只能透過麥當勞手機程式落單購買，8月1日起則可以到分店經點餐機或櫃枱購買。出售首日不少市民一大早就到場排隊購買，有部分分店更於中午就售完McGriddles。

▼McGriddles 7月27日首日開賣▼



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記者今早再到荃灣大河道分店，人流相對較少，未有出現如昨日要排隊的情況，外賣亦未如昨日一般要放滿取餐處，市民只要等大約10分鐘就會可以取餐。

市民陳小姐昨日亦有買McGriddles食，認為十分「好食」，因此今日再次在早餐時段購買。她指，今日只需等待約5分鐘就可以取餐。她表示，因為之前食過其他餐廳或麵包的代替版，認為不太好食，因此香港麥當勞昨日一開售就去購買，之後數日若經過亦會再買。

市民陳女士今日首次購買McGriddles，她指，平時亦十分喜愛食麥當勞的熱香餅餐，但因為昨日太多人排隊，因此今日才購買。當時的叫到的取餐號碼約580，而她的取餐餐號為607，因此大約只需等5至10分鐘。(鄧宇詩攝)

另一位市民陳女士，今日首次購買McGriddles，她指，平時亦十分喜愛食麥當勞的熱香餅餐，但因為昨日太多人排隊，因此今日才購買。當時的叫到的取餐號碼約580，而她的取餐餐號為607，因此大約只需等5至10分鐘。