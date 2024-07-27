麥當勞McGriddles首賣｜70多間分店暫停手機點餐　部份中午已售罄

【McGriddles／熱香餅漢堡／麥當勞】深受港人熱捧的McGriddles楓糖班戟漢堡，今日（27日）正式在香港麥當勞出售，各區麥當勞分店自凌晨4時起出現大批等候品嘗McGriddles的粉絲，至早上愈來愈多人排隊，多間分店宣布要購買McGriddles或其他食品，需要等候一小時以上，陸續有分店因過多人排隊，不再提供手機點餐服務。截至下午2時，根據麥當勞手機程式顯示，有約79間分店上顯示「不提供手機點餐」，佔全港麥當勞分店三分之一，部份分店更於中午顯示兩款楓糖班戟漢堡均已售罄。



McGriddles首賣｜多區麥當勞大排長龍 新蒲崗分店要等逾一小時

麥當勞宣布周六（27日）凌晨4時正式發售港版McGriddles，即楓糖班戟漢堡系列（黃浩謙攝）

香港麥當勞今日（27日）正式開售McGriddles楓糖班戟系列豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），一連５日至本月31日，暫時只能透過麥當勞手機程式落單購買，8月1日起則可以到分店經點餐機或櫃枱購買。其中楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），以優惠價35元發售，而有蛋版則以優惠價36.5元發售。而楓糖班戟豬柳漢堡單售21.5元，有蛋版則售25.5元。

McGriddles今日甫開賣便大受市民歡迎，多區麥當勞大排長龍，購買McGriddles或其他食品都需要等候逾一小時。由於累積過多訂單，部份麥當勞分店陸續暫停手機點餐服務。截至下午2時，麥當勞手機程式顯示，多區共約有79間麥當勞都顯示「不支援手機點餐服務」，以全港共有約245間分店計，有近三分之一分店暫停手機點餐。

當中沙田大圍一帶周邊的麥當勞分店，更全部顯示「不提供手機點餐」，相信是過度繁忙所致。另外，有部份分店已售罄McGriddles存貨，雖可使用手機點餐，但兩款McGriddles則顯示售罄。