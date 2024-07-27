麥當勞McGriddles｜荃灣致敬版小店人龍如昔　老闆樂見港人有得揀

【McGriddles／熱香餅漢堡／麥當勞】大受港人歡迎的麥當勞McGriddles，即楓糖班戟漢堡系列今日（27日）首次在港發售，全港多間麥當勞分店半日已售罄。早前推出「致敬版」熱香餅漢堡掀起熱潮的荃灣泰興餅店，人氣不減，在大雨下仍有數十人在排隊等候購買，老闆陳贊善笑言感到受寵若驚。他對於香港麥當勞推出McGriddles並不感到意外，並強調其製作的只是「致敬版」，亦喜見港人有多一個選擇「有得揀」。



麥當勞McGriddles首賣｜多區大排長龍 新蒲崗分店要等逾一小時

麥當勞McGriddles首賣｜70多間分店暫停手機點餐 部份中午已售罄

(吳美松攝)

泰興餅店負責人陳贊善指，知道麥當勞今天開賣McGriddles，本來預計店舖人流會受到影響，但雨天下仍有不少市民排隊，令他喜出望外及受寵若驚。不過，他強調McGriddles才是麥當勞的產品，他只是參考及製作致敬版本；對香港麥當勞會推出McGriddles並不感到意外。

泰興餅店老闆陳贊善對於香港麥當勞推出McGriddles不感到意外，並強調其製作的只是「致敬版」，喜見港人有多一個選擇「有得揀」。（資料圖片/黃浩謙攝）

他又表示，當初是希望將喜愛的食品，以較低的價錢帶給街坊，現在再有正宗版本，可以讓街坊多一個選擇，感到欣喜。然而，他覺得熱潮總會過去，亦沒有期望過自己可以靠熱香餅餅漢堡「紅足六年」，強調創新十分重要。他亦透露未來會陸續推出一些生產產品，吸引年輕客人。

今天為星期六，泰興餅店下午2時開賣熱香餅漢堡，在開賣前半小時，已有約20多名市民排隊等候。其中鍾氏夫婦表示，早前因泰興餅店人龍不斷，所以沒有去試，但今日麥當勞推出McGriddles，估計人流會轉到麥當勞，所以過來泰興餅店購買熱香餅漢堡，沒想到同樣需要排隊。

鍾太表示，過去曾吃過日本版McGriddles，預計港版出售時會大排長龍，她會待熱潮稍為減退，沒有太多人排隊時，才去試香港版本。她買了泰興餅店出品的熱香餅漢堡，吃了一口後，形容覺得比日本版更好味，醬汁充滿港式味道，認為等了接近一小時亦算值得。

金小姐與母親前來購買熱香餅漢堡，她亦嘗試了泰興餅店新推出的開心果撻，更對此讚不絕口，因而對泰興餅店的熱香餅漢堡充滿信心。（吳美松攝）

金小姐則與母親前來購買熱香餅漢堡，她亦嘗試了泰興餅店新推出的開心果撻，更對此讚不絕口，因而對泰興餅店的熱香餅漢堡充滿信心。她又表示自己甚少到麥當勞用餐，因此沒留意麥當勞的情況。

余先生特意前來購買泰興餅店的熱香餅漢堡，他認為不需要太着急去麥當勞McGriddles。（吳美松攝）

余先生亦特意前來購買泰興餅店的熱香餅漢堡，他買了兩個，並即席在店舖門外是食及打卡。對於麥當勞推出McGriddles，他認為不需要太心急去購買，因為總會有機會嘗試到。

麥當勞7月27日首次推出港版McGriddles

