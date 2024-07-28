觀塘線四站暫停｜港鐵更新基建設施工程屆尾聲　周一服務回復正常

港鐵觀塘線今日（28日）進行更新基建設施工程，觀塘線太子站至何文田站暫停。港鐵工程部晚上表示，昨日收車後工程團隊已即時進行工程，包括油麻地站隧道的金屬吊架工程，動用約500名工程人員以及其他承辦商。工程至今18小時已屆尾聲，只差測試與驗收步驟；預計可於明日（29日，星期一）服務前回復正常。



由於觀塘線太子站至何文田站暫停，觀塘線乘客要在太子站轉車，才可往油麻地沿線。下午太子站月台趨繁忙，港鐵指，全日動員逾1,000名人員在相關車站及巴士站提供指示，主動協助有需要的乘客，相關車站人流亦大致安全有序。

港鐵提醒乘客，今晚轉乘東鐵線前往羅湖及落馬洲站的乘客，需預留額外20至30分鐘，確保可接駁尾班車。港鐵呼籲，乘客善用MTR Mobile的「行程指南」功能計劃行程，盡量使用太子站以外的轉車站，及使用替代鐵路線出行，亦留意車站告示及配合職員指示，以及讓有需要人士優先乘搭升降機。

港鐵觀塘線7月28日有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但四個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務，太子站成為今日荃灣線和觀塘線的唯一轉車站。（盧翊銘攝）

港鐵觀塘線7月28日有基建設施更新，太子至何文田站列車服務暫停，但四個車站荃灣線及屯馬線列車會繼續維持服務，太子站成為今日荃灣線和觀塘線的唯一轉車站。（盧翊銘攝）

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車務營運及本地鐵路總管李婉玲預計，太子站下午更加繁忙，籲市民避免前往。（蘇煒然攝）

7月28日觀塘線太子至何文田站暫停服務以配合隧道資產更新工程。

▼7月28日 轉乘屯馬線往黃埔情況▼



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▼7月28日 港鐵觀塘線基建設施更新，黃埔站早上情況▼



▼7月28日 港鐵觀塘線基建設施更新，何文田站早上情況▼



港鐵工程人員7月28日凌晨在觀塘線收車後，隨即展開在觀塘線隧道大型基建設施更新工程。(港鐵提供圖片）