觀塘線四站暫停｜港鐵：今晚轉東鐵往羅湖、落馬洲預留至少20分鐘

港鐵今日(28日)為進行觀塘線隧道大型基建設施更新工程，觀塘線來往太子至何文田站的列車服務暫停，觀塘線其他路段及其他鐵路線維持正常服務。港鐵表示，今日於太子站實施人流管理措施，運作大致暢順。港鐵提醒乘客，若今晚轉乘東鐵線前往羅湖及落馬洲站的乘客，需預留額外20至30分鐘，確保可接駁尾班車。



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港鐵指今日運作大致暢順

港鐵今日為進行觀塘線隧道大型基建設施更新工程，觀塘線來往太子至何文田站的列車服務暫停，太子站為觀塘線及荃灣線唯一轉車站。港鐵表示，一直密切留意太子站的運作，亦有實施人流管理措施，運作大致暢順。

港鐵指，全日動員逾1,000名人員在相關車站及巴士站提供指示，主動協助有需要的乘客，亦於相關車站增加超過2,500個乘客資訊及指示牌，提醒乘客相關安排。整體而言，相關車站人流大致安全有序。港鐵提醒乘客，今晚轉乘東鐵線前往羅湖及落馬洲站的乘客，需預留額外20至30分鐘，確保可接駁尾班車。

港鐵呼籲，乘客善用MTR Mobile的「行程指南」功能計劃行程，盡量使用太子站以外的轉車站，及使用替代鐵路線出行，亦留意車站告示及配合職員指示，以及讓有需要人士優先乘搭升降機。