江旻憓奧運奪金｜商戶辦獎賞慶祝　apm商場送金粒　快運推$1機票

「世一劍后」香港女子重劍選手江旻憓於本港時間今日（28日）凌晨時間在巴黎奧運奪金牌後，全港紛紛送上祝福，不少商戶也推出優惠，慶祝香港運動員奪得史上第三面奧牌。



新地旗下的觀塘apm商場今日下午宣佈加推優惠，由7月28日至8月11日奧運期間，凡顧客累積消費最少達10萬元，最高消費的5位即羸五錢重金粒一粒，約值1.2萬元。另香港快運航空公司推出「1蚊機票」優惠，不過只限前往越南硯港。



江旻憓今日（28日）於香港時間凌晨，在女子重劍個人賽奧運成功奪金。（袁志浩攝）

信和集團祝賀江旻憓奪得首面金牌，集團資產管理董事蔡碧林今日宣佈，7月29日下午5時起將會透過手機應用程式S+ REWARDS，派發價值20萬元的S現金券，適用於信和集團九大商場近400間商戶，與全港市民一同慶祝香港運動員奪取佳績。信和表示，之後只要香港運動員每獲得一面獎牌，集團會再度加碼派發總值20萬元的S現金券，派發次數不設上限。

信和又表示，商場內多間商戶亦響應「全城同賀」活動，免費派發飲品或提供折扣，當中包括鴻福堂免費派發涼茶、Super Sports Park送免費入場券、BOUTIQUE BY THE GRAND 咖啡8折等。

apm商場今日下午宣佈加碼推出「奪標請咖啡」，凡港隊於凌晨賽事勇奪獎牌，商場將於翌日早上9時送出100杯手調咖啡券，免費供市民領取，同賀健兒報捷。另由7月28日至8月11日奧運期間，凡顧客累積消費最少達10萬元，最高消費的5位即羸五錢重金粒一粒，一齊與江旻憓奪金。

HK Express香港快運今日推出限時「1蚊機票」優惠，輸入代碼，便可買到今年8月3日至10月26日前往越南硯港的優惠機票。

而香港街市則宣布旗下21個街市，今日全線指定商戶新鮮豬肉消費滿80元減5元。外賣平台Keeta就公布，會全民派發「$150減$30」優惠券，慶祝江旻憓奪金。連鎖快餐KFC則推即日限時優惠6可買享一件原價9.5元的經典葡撻。