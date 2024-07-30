奧運｜港隊暫摘2金1銅　馬會頒$1350萬　另有兩組已合資格獲獎金

巴黎奧運港隊截至香港時間今早(30日)憑張家朗、江旻憓及何詩蓓取得兩金一銅佳績。香港賽馬會表示按目前成績，「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」將頒發共1,350萬元獎金。由於該計劃除了奪金、銀、銅的運動員，排第四至八名運動員亦會獲頒獎金，因此，至少再多兩組運動員合資格獲得獎金，包括今晚出戰銅牌賽的港隊乒乓球混雙組合黃鎮廷、杜凱琹，及晉身八強的港隊羽毛球混雙組合鄧俊文、謝影雪。



巴黎奧運開幕至今，香港劍擊選手江旻憓以及張家朗，分別於女子重劍個人賽及男子花劍個人實奪得金牌，而游泳選手何詩蓓亦於女子200米自由泳奪得銅牌。為鼓勵香港運動員在大型運動會爭取佳績，香港賽馬會透過為期三年的「賽馬會優秀運動員奬勵計劃」，向在比賽中表現優秀的運動員提供現金奬勵，今屆奧運更加碼兩成，於團體及個人項目勇奪金、銀、銅牌，以至第四至八名的運動員，均可獲頒現金獎金以作鼓勵。當中獲個人金牌可得600萬元，個人銀牌可得300萬元，個人銅牌可得150萬元。

馬會按目前成績將頒發合共1,350萬元獎金

馬會指，按目前成績將頒發合共1,350萬元獎金，亦至少兩組運動員已合資格獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金。

2024巴黎奧運會香港傑出運動員現金獎勵。（香港體育學院網頁圖片)

運動員均獲得熱烈支持 應家柏：顯示體育對凝聚社會重要性

馬會行政總裁應家柏在網誌表示，中國香港運動員在巴黎及香港均得到港人的熱烈支持，顯示了體育對凝聚社會的重要性。他指，因而加大力度支持體育發展，「這不僅對我們頂尖運動員的發展至關重要，還有助於塑造個人品格、培養心理素質，以及建立不斷改進及迎難而上的精神。」他稱，期待在接下來的比賽日中，中國香港運動員將有更多出色的表現，特別期待何詩蓓在女子100米自由泳項目中的精彩發揮。

乒乓球選手黃鎮廷和杜凱琹組合於混雙賽事，在昨日四強戰遇上北韓的李鄭息和金琴英，結果以總局數3比4不敵對手，將轉戰銅牌賽。而羽毛球選手鄧俊文和謝影雪於混雙項目亦以小組次名晉身八強。