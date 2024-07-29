張家朗巴黎奧運｜最後回合反超殺入四強　商場數百人齊歡呼慶祝

【巴黎奧運／張家朗／劍擊】巴黎奧運今日（29日）踏入第三日，港隊「劍神」張家朗，在晚上10時20分出戰男子花劍的8強賽事，對戰東道主法國劍手拿霍特。二人勢均力敵，雙方比分不斷拉鋸，直至最後一個回合末段，張家朗更一度落後，最後成功在反超最後一分。



直播賽事的商場apm早已聚集過百人見證張家朗的英姿，當比賽結束時，中庭隨即響起歡呼聲，慶祝張家朗晉級4強賽事。



張家朗確認晉級後，全場為其歡呼。（夏家朗攝）

「劍神」張家朗於晚上10時20分繼續個人花劍賽事，殺入8強的劍神，今仗力戰世界排名第6的法國選手拿霍特（Enzo Boris Lefort）；雙方比分不斷拉鋸，法國選手更一度領先，惟張家朗後來「上力」，成功突破對手晉級下一輪。

+ 4

在轉播賽事的apm商場，中庭以及其他樓層仍有市民緊張為其打氣，張家朗每追一分，都令現場掌聲雷動；比分至14比14時，全場屏息以待，直到「劍神」成功取下最後一分，全場隨即引爆歡呼聲，慶祝張家朗晉級4強賽事。

+ 2

在場觀看的黃先生形容「香港精神就係早返工遲收工」，但看到張家朗後來居上，心情仍然緊張，並大讚張家朗的表現「好嘢」。楊小姐則指，雖沒有看完整場比賽，但感到相當興奮，因為看到他承受壓力下仍然可以反勝，今晚會「校定鬧鐘」看4強比賽。

盧先生則說，最後關頭看到張家朗連追比分相當緊湊，4強賽雖礙於時間關係不會觀看，但仍會支持張家朗連戰連勝。