巴黎奧運．乒乓｜黃鎮廷杜凱琹團體戰四強止步　「我們才是黑馬」

黃鎮廷/杜凱琹爭奪巴黎奧運乒乓球混雙決賽席位，四強他們面對朝鮮的李正植/金琴英，雙方激戰七局，最終港隊以3：4落敗出局，將會在季軍戰力爭銅牌。

賽後兩人受訪時坦言失落，但會盡快收拾心情，專心準備明天的銅牌戰。



「黃杜配」與朝鮮組合激戰七局憾負。（Getty Images）

上屆東京奧運時，「黃杜配」在八強出局，今次打入四強已是更進一步。惟今場對手李正植/金琴英絕非善類，兩人於首圈便淘汰二號種子、日本的張本智和/早田希娜。

力戰七局仍然落敗，賽後杜凱琹眼泛淚光：「今日比賽我們已經發揮得好好，很多局我們都有落後，2：3也在一個落後的局面追上。輸了肯定不開心，有點失落。現在會盡快收拾心情，準備明天的比賽。」

杜凱琹賽後眼泛淚光，但表示會盡快收拾心情，準備明天銅牌戰。（路透社）

黃鎮廷亦坦承心情有點失落：「因為這場贏到就直接入決賽，這場亦都有領先過的時候。在場上面，我跟阿杜一直有溝通，不斷想辦法去得分。對方今日亦打得好好，後面其實都『咬住咬住』。」

對手這支朝鮮組合，開賽前便一直被外界稱為神秘組合，被問到對這支「黑馬」有否壓力時，黃鎮廷表示：「我們當自己才是『黑馬』，其實來到前四，面對任何一隊，他們的實力都十分強，因此我們也不會有任何保留，今天我們也拼搏到最後。」

黃鎮廷表示，未有當對方為「黑馬」。（Getty Images）

銅牌戰將在7月30日19:30開始，對手會是中國隊王楚欽/孫穎莎與韓國隊林鐘勳/申裕斌的負方。