香港電車創立120周年　「麥兜麥太」觀光電車出巡　150元遊一小時

香港電車今日（30日）在銅鑼灣皇仁書院舉行創立 120 周年慶祝典禮，香港電車將聯乘「麥兜」舉辦一系列慶祝活動，「麥兜」「麥太」觀光電車，將於每日10時往返上環西港城至銅鑼灣總站，成人150元，小童95元，每程行駛約一小時。



香港電車今（30日）慶祝創立120週年。(盧翊銘攝)

運輸及物流局局長林世雄及旅遊發展局主席彭耀佳等主禮，林世雄致辭時表示，電車是香港很多重要和歷史性時刻組成的一部分，並不僅僅是一種交通工具。林世雄續指，香港電車為市民和遊客創造快樂回憶，期望電車繼續在港蓬勃發展。

聯乘麥兜辦多項慶祝活動

香港電車為慶祝香港電車創立120周年，由即日起將以「處處有你 叮叮與你」為主題，聯乘本地經典卡通人物——麥兜，推出一系列 120 周年慶祝推廣活動。其中包括「麥兜與麥太」觀光電車巡遊，由兩隻大型吹氣公仔「麥兜」和「麥太」在電車上層向馬路兩旁的市民及遊客「揮手」。

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中環街市舉辦限定店

「麥兜與麥太」觀光電車將於每日10時往返上環西港城至銅鑼灣總站，每日共有6班觀光電車。乘坐觀光列車的費用成人為150元，小童（4至11歲）為95元，每程行駛約一小時。

另外，由明日起至9月8日，香港電車亦會在中環街市舉辦限定店、攤位遊戲、主題市集。同時，亦會在8月初設置巨型麥兜充氣公仔，讓市民可以選購多款 120 周年別注紀念精品，當中包括電車模型及紀念郵票等等。