5000萬六合彩暑期金多寶｜攪珠結果為生日組合　兩彩票半注中瓜分

六合彩暑期金多寶攪珠今晚 (30日)攪珠，馬會估計若頭獎10元一注獨中，幸運兒可獨攬5,000萬元。投注今晚9時15分截止，投注額為117,186,138元。馬會公布頭獎10元一注中派彩49,808,800元，不過其實是由兩張各投注5元一注的彩票中獎，故幸運兒一同瓜分頭獎獎金，各得24,904,400元。



▼7月30日 暑期金多寶攪珠 頭獎有機會高達5,000萬元▼



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今晚攪出號碼為：6、7、17、20、21、25；特別號碼為26。

7月30日5000萬頭獎六合彩暑期金多寶攪珠結果。(馬會直播截圖）

馬會公布有一注中，每10元一注派彩49,808,800元；二獎有三注中，每10元一注派彩1,312,080元；三獎有263.5注中，每10元一注派彩39,830元。

7月30日5000萬頭獎六合彩暑期金多寶派彩結果。(馬會圖片）

今晚攪出的號碼介乎6至26號，全部低於31號，又有兩個號碼在1至12之內，即出現「生日組合」。由於不少人會以自己或親人的出生日期揀選心儀號碼，故過往一旦出現「生日組合」， 中獎彩票較多及馬會可能會「派凸」，需從儲備中補貼。

根據馬會紀錄，由2002年7月4日增至49個號碼後，到7月25日晚攪珠後，最新五大熱門號碼依次為30（486次）、49（476次）、24（468次）、10（466次）及22（465次）；五大冷門號碼依次為19（399次）、23（410次）、25（412次）、41（415次）及26（418次）。

▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼



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截至今年4月4日，十大幸運投注處仍然以中環士丹利街居首，累計有47張彩票中頭獎，今年暫大埔廣場有「進帳」，頭獎彩票增至35張。