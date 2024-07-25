暑期金多寶｜5000萬頭獎六合彩今開售　7.30攪珠　一冧巴獨佔鰲頭

【六合彩暑期金多寶／六合彩結果／暑期金多寶2024】馬會宣布六合彩暑期金多寶攪珠將於下周二（30日）舉行，該期攪珠有3,800萬元金多寶，估計若以10元一注獨中，頭獎有機會高達5,000萬元。

馬會表示，暑期金多寶2024獎券將於今晚（25日）一期攪珠後，在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及數碼平台發售，截止售票時間為攪珠日）晚上9時15分。馬會又提供三個暑期金多寶「幸運號碼」，當中一個在過去21次暑期金多寶共攪出過8次，獨佔榜首，同文附上截至今年4月的十大幸運投注處。



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▼1月3日 8,000萬六合彩新年金多寶攪珠▼



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近21次暑期金多寶 「10」號曾8次成中獎號碼之一 包括去年

馬會表示，六合彩暑期金多寶攪珠將於下周二舉行，該期攪珠若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達5,000萬元。馬會表示，近21次的暑期金多寶中，「10」號共攪出過8次，次數最多，其次是「47」號，被攪出7次，而「3」號亦被攪出6次。資料顯示，2023年的暑期金多寶，「10」號熟為中獎號碼，該期六合彩結果有2.5注中頭獎，每10元注派2,100多萬元。

（馬會截圖）

今年4個金多寶 有3位幸運兒以複式獎券中頭獎

另外，馬會指今年4個金多寶中， 有3位幸運兒以複式獎券中頭獎，詳情如下：

▼十大幸運投注站▼（截至2024年4月4日）



▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

