六合彩頭獎6300萬｜再有橫財機會　周四晚攪珠　即睇五大熱門號碼

六合彩端午金多寶今晚（9日）攪珠，馬會公布頭獎無人中，5,192萬元累積多寶撥作本周四（13日）攪珠，本周二（11日）晚攪珠取消，讓市民有更多時間買投注，馬會估計頭獎10元一注獨中，可得6,300萬元橫財。



根據馬會紀錄，最新五大熱門號碼依次為30、49、24、10及22；五大冷門號碼依次為19、25、23、41及26。



六合彩2024年6月9日端午金多寶攪珠及派彩結果。(馬會網頁截圖)

今晚六合彩頭獎無人中，而攪珠結果險些出現令馬會會派凸的「生日組合」，即投注人士以自己或親人出生日期作為心水號碼。五個正選碼頭及特別碼頭均在20號以下，唯一大冧吧為42號。

馬會公布，二獎有10注中，每10元一注派彩464,000元；三獎有326注中，每10元一注派彩37,950元。過往出現「生日組合」，三至七獎中獎注數都會異常多，今次因出現42號，差一個號碼才成「生日組合」，惟七獎中奬異常多，總共有29.3萬注中。

▼近三次六合彩攪珠出現「生日組合」派彩▼



▼6月9日 六合彩端午金多寶攪珠▼



最大冷門19有今晚有「進帳」 攪出次數仍不足400次

根據馬會紀錄，由2002年7月4日增至49個號碼後，到今晚攪珠後，最新五大熱門號碼依次為30（481次）、49（476次）、24（468次）、10（466次）及22（465次）；五大冷門號碼依次為19（398次）、25（408次）、23（409次）、41（413次）及26（416次）。

截至6月9日攪珠後六合彩49個號碼攪出次數。（馬會網頁圖片)

十大幸運投注處中六合彩頭獎次數統計 (至2024年4月4日)。(馬會網頁圖片)

▼2022年6月30日，中環士丹利街投注站重開前介紹：地面層▼

