港大研發手機變AI測心瓣疾病器　準確度81%可媲美醫生聽診器水平

港大醫學院今日（31日）公布，跨學科研究團隊成功開發創新人工智能（AI）軟件系統，可將普通手機轉變為醫療級聽診器，隨時檢測用家的心音；透過檢測心瓣疾病準確度估算達81%，有助用家發現心臟疾病症狀時立即求醫。



團隊指，診斷結果媲美醫生聽診器水平，有助推動潛在心瓣疾病早期檢測，為心臟健康篩檢、遙距診症和病情監測提供有效平台。



港大醫學院今日（31日）公布，跨學科研究團隊成功開發創新人工智能（AI）軟件系統，可將普通手機檢測心瓣疾病。（港大提供圖片）

今次研發由港大醫學院生物醫學學院副教授、香港大學醫衞大數據深析實驗室（D24H）首席科學家何永基教授領導。何永基指，AI軟件系統「Vitogram 」可將普通手機轉變為醫療級「AI隨身醫生」。何永基表示，市面上有眾多數碼健康設備測量脈搏和心電圖，惟只有極少數的系統可收集、分析心音；而心音正是醫生常用聽診器獲得的重要健康數據。

半年間公院臨床研究363人 測量心率準確度高達97%

發明於上年12月至今，透過港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、心臟科醫生黃浚嘉，以公立醫院363名病人作臨床研究對象。數據分析估算顯示，AI系統在測量心率準確度高達97%，另於檢測重要心瓣疾病準確度估算則達81%。

港大的研發團隊包括胡子祺教授（左一）、何永基教授（左二）、以及黃浚嘉醫生（右一）。（港大提供圖片）

系統收集的心音及評估，與標準醫療級聽診器、心臟科醫生專業診斷相若。黃浚嘉指，該突破性技術有助於社區找出「隱藏」的心瓣疾病患者，提醒他們及早就醫；而大眾也可在有需要時定期自我檢查，提早斷症下減輕後續相關手術風險和康復程度。

何永基交代說，今次發明源自疫情期間，不少「隱藏病人」避免外出或害怕到診所，而不能正常求醫，普羅大眾亦不會因小毛病而立即就醫，因而錯過及早發現心臟疾病機會。團隊受此啟發下研究出此隨身聽診器；早前舉行的第49屆日內瓦國際發明展上，聽診器已取得評審團特別嘉許金獎，他期望可盡快在本港及海外推廣使用。

研發團隊指，已將「Vitogram 」在美國食品及藥物管理局（FDA）註冊為醫療器械。（港大提供圖片）

已於美國食品及藥物管理局註冊 團隊望盡快普及至東南亞

現時實驗室已為「Vitogram 」在美國食品及藥物管理局（FDA）註冊為醫療器械，並成立子公司推出產品到市場。港大醫學院公共衞生學院教授胡子祺指，項目獲創新科技署重點計劃「AIR@InnoHK 創新平台」資助，現正計劃在新加坡、馬來西亞等地的公私營醫療機構推廣，並推出個人用戶服務。