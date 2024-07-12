人工智能｜港大跨學科AI文理學士課程實用　擬更多課程加入AI元素

人工智能（AI）近年愈趨普及，香港大學五年前開辦應用人工智能文理學士學位課程，多位修讀的學生都認為，課程除了學習AI 應用，亦將跨學科知識轉化為應用及創新技術，藉此找到個人的發展路向。因應社會近年不同領域都需要人工智能協作，港大亦計劃在其他課程加入AI 元素，為學生提供專業訓練。



跨學科成亮點 神經系統領域人氣高

港大於2019年開辦應用人工智能文理學士學位課程，為全港唯一文理學士的AI課程，強調多樣性的AI應用、以哲學及倫理角度、跨學科知識轉化為應用及創新技術，提供基礎和實用知識，助有意投身AI專業的學生提供專業訓練及多元出路。

課程由理學院、社會科學院，建築學院以及工程學院提供；且由統計及精算學系，數學學系及電腦科技學系構成；以上學院及學系在亞洲均排前三名。

學習的AI技術涵蓋機器視覺、自然語言處理，高效運算及機器人技術四大範疇；並靈活應用於醫療、商業及金融、智慧城市，神經系統認知科學等領域中，如利用AI識別CT以生成健康報告，及深度學習從社交媒體預測股票回報等。其中，神經系統認知學科領域最受歡迎。

香港大學統計及精算學系助理教授韓鍇（一排左二）香港大學統計及精算學系講師屈錦培（二排右一）與同學們一起分享課程內容。（陳麗娟攝）

課程新學年JUPAS提供15個學額，選拔原則為最好五科，英文、數學及數學延伸課程（M1/M2）比重乘2，兩科理科選修比重乘1.5，最後錄取總分數區間為46.5～73.5。Non-Jupas及內地高考學額為10個，其中GCEAL至少需要3個A*及IB分數至少39分。最新數據顯示，約127位學生把該課程作為第一選擇，平均8.57個學生競爭一個學位。獎學金會根據不同入學分數，由4萬至7萬不等。

文理學科靈活性大 多元發展機會

香港大學統計及精算學系助理教授韓鍇表示，學生能夠自主選擇課程重心，研發AI 或是應用AI，有靈活性。他表示，畢業生就業情況理想，課程鏈接AI市場在多個領域有很大的需求，發展機會多；有畢業生透露投身ibank分析，年薪約56萬。

該學系講師屈錦培則表示，課程的最大特色是跨學科的文理學士課程，並非只從理科角度出發，還能夠實用於文科中，也因此學科男女比例平衡；他亦透露，港大十分重視AI發展，計劃把AI元素納入其它學習課程；讓學生能明白AI背後原理，學會分析好與壞的數據及能全面判斷數據陷阱。

來自印尼的國際學生Jose表示，自己參與了教育網站項目，幫助香港Band2及Band3中學生利用AI 技術學習英文，並與兩所學校合作。日後會繼續集中研究AI的發展，計劃到美國或歐洲升學。

來自印尼的國際學生Jose展示自己的英文教育網址。（陳麗娟攝）

港大人工智能社團幹事及三年級生暨祉盈目前正在實習，她表示學習時接觸的不同領域，讓她能更好地以用戶角度出發。日後會繼續升學有關統計的課程。亦因為課程跨學科，涉獵多個領域的特點，所以特別適合還處於迷惘階段，不知自己想讀甚麼科的學生選擇。

港大人工智能社團幹事及三年級生暨祉盈認為課程可以涉獵不同領域，她有興趣繼續統計學的發展。（陳麗娟攝）

同為幹事及三年級生的朱衍圖表示選擇該課程，是因為香港處於AI發展階段，AI應用還需以道德倫理去規範，社會需要研究及討論達成共識；自己有能力及興趣研究AI，而課程中不同領域的專業知識正能幫助他實現這個目標。

港大人工智能社團幹事及三年級生朱衍圖表示課程能幫助他實現社會規範實用AI技術的目標。（陳麗娟攝）

來自內地的樊振衣目前是二年級學生，他本來對AI一竅不通，之前還收到內地高校浙江大學工程系及復旦大學經濟系的學額，最後出於對數學的喜愛，選擇了港大的應用人工智能文理學士課程。目前正嘗試有關人工智能文字生成的科研項目，認為課程內容十分有幫助。