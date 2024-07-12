人工智能｜港大跨學科AI文理學士課程實用 擬更多課程加入AI元素
人工智能（AI）近年愈趨普及，香港大學五年前開辦應用人工智能文理學士學位課程，多位修讀的學生都認為，課程除了學習AI 應用，亦將跨學科知識轉化為應用及創新技術，藉此找到個人的發展路向。因應社會近年不同領域都需要人工智能協作，港大亦計劃在其他課程加入AI 元素，為學生提供專業訓練。
跨學科成亮點 神經系統領域人氣高
港大於2019年開辦應用人工智能文理學士學位課程，為全港唯一文理學士的AI課程，強調多樣性的AI應用、以哲學及倫理角度、跨學科知識轉化為應用及創新技術，提供基礎和實用知識，助有意投身AI專業的學生提供專業訓練及多元出路。
課程由理學院、社會科學院，建築學院以及工程學院提供；且由統計及精算學系，數學學系及電腦科技學系構成；以上學院及學系在亞洲均排前三名。
學習的AI技術涵蓋機器視覺、自然語言處理，高效運算及機器人技術四大範疇；並靈活應用於醫療、商業及金融、智慧城市，神經系統認知科學等領域中，如利用AI識別CT以生成健康報告，及深度學習從社交媒體預測股票回報等。其中，神經系統認知學科領域最受歡迎。
課程新學年JUPAS提供15個學額，選拔原則為最好五科，英文、數學及數學延伸課程（M1/M2）比重乘2，兩科理科選修比重乘1.5，最後錄取總分數區間為46.5～73.5。Non-Jupas及內地高考學額為10個，其中GCEAL至少需要3個A*及IB分數至少39分。最新數據顯示，約127位學生把該課程作為第一選擇，平均8.57個學生競爭一個學位。獎學金會根據不同入學分數，由4萬至7萬不等。
文理學科靈活性大 多元發展機會
香港大學統計及精算學系助理教授韓鍇表示，學生能夠自主選擇課程重心，研發AI 或是應用AI，有靈活性。他表示，畢業生就業情況理想，課程鏈接AI市場在多個領域有很大的需求，發展機會多；有畢業生透露投身ibank分析，年薪約56萬。
該學系講師屈錦培則表示，課程的最大特色是跨學科的文理學士課程，並非只從理科角度出發，還能夠實用於文科中，也因此學科男女比例平衡；他亦透露，港大十分重視AI發展，計劃把AI元素納入其它學習課程；讓學生能明白AI背後原理，學會分析好與壞的數據及能全面判斷數據陷阱。
來自印尼的國際學生Jose表示，自己參與了教育網站項目，幫助香港Band2及Band3中學生利用AI 技術學習英文，並與兩所學校合作。日後會繼續集中研究AI的發展，計劃到美國或歐洲升學。
港大人工智能社團幹事及三年級生暨祉盈目前正在實習，她表示學習時接觸的不同領域，讓她能更好地以用戶角度出發。日後會繼續升學有關統計的課程。亦因為課程跨學科，涉獵多個領域的特點，所以特別適合還處於迷惘階段，不知自己想讀甚麼科的學生選擇。
同為幹事及三年級生的朱衍圖表示選擇該課程，是因為香港處於AI發展階段，AI應用還需以道德倫理去規範，社會需要研究及討論達成共識；自己有能力及興趣研究AI，而課程中不同領域的專業知識正能幫助他實現這個目標。
來自內地的樊振衣目前是二年級學生，他本來對AI一竅不通，之前還收到內地高校浙江大學工程系及復旦大學經濟系的學額，最後出於對數學的喜愛，選擇了港大的應用人工智能文理學士課程。目前正嘗試有關人工智能文字生成的科研項目，認為課程內容十分有幫助。