侵入性肺炎球菌｜上半年53宗感染　衞生署8.5起改用十五價疫苗

衞生署表示，今年一至六月本港共錄得53宗侵入性肺炎球菌感染個案，當中約36%（19宗）屬65歲或以上長者。衞生防護中心今日（2日）公布，香港兒童免疫接種計劃和政府防疫注射計劃（包括免費及資助），將由8月5日起分別為合資格兒童和長者提供十五價肺炎球菌結合疫苗，取代現時提供的十三價肺炎球菌結合疫苗，以加強兒童和長者對侵入性肺炎球菌感染的免疫力。



衞生署衞生防護中心今日（2日）公布由8月5日起分別為合資格兒童和長者提供十五價肺炎球菌結合疫苗。（盧翊銘攝）

在2023/24年度，政府防疫注射計劃及疫苗資助計劃分別接種約56,200及53,700劑肺炎球菌疫苗。在該兩項政府疫苗計劃下，大約有68.4萬名65歲或以上長者接種最少一劑肺炎球菌疫苗，整體覆蓋率為41.8%。

首半年感染個案較疫情前同期低

衞生署發言人表示，今年一至六月本港共錄得53宗侵入性肺炎球菌感染個案，當中約36%（19宗）屬65歲或以上長者，儘管數字較新冠疫情前（2015至2019年）每年同期介乎94至107宗（長者的個案介乎38至48宗）為低，衞生署仍呼籲市民仍然應按時接種肺炎球菌疫苗，以保障個人健康。

兒童和高風險人士相應疫苗接種時間表維持不變

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會早前就本地採用的肺炎球菌疫苗發表更新建議，建議在香港兒童免疫接種計劃和政府肺炎球菌防疫注射計劃下均以十五價疫苗取代十三價疫苗，兒童和高風險人士的相應疫苗接種時間表維持不變。

衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會早前建議在兒童免疫接種計劃和政府肺炎球菌防疫注射計劃下均以十五價疫苗取代十三價疫苗。（資料圖片）

在香港兒童免疫接種計劃下，目前正接種十三價疫苗的兒童，可於接種下一劑疫苗時，直接轉用十五價疫苗。而疫苗的接種時間表維持不變，即為嬰兒在兩個月大及四個月大時接種共兩劑基礎接種，然後在12個月大時再接種一劑加強劑。合資格兒童可按時在衞生署母嬰健康院免費接種疫苗，而母嬰健康院地址可瀏覽其網頁。

在政府防疫注射計劃下，從未接種過肺炎球菌疫苗、有高風險情況的合資格長者應接種一劑十五價疫苗，並於一年後再接種一劑二十三價肺炎球菌多醣疫苗（二十三價疫苗），疫苗接種時間表維持不變。如有高風險情況的長者已接種一劑十三價疫苗，應在接種十三價疫苗一年後接種一劑二十三價疫苗，而不需要再接種十五價疫苗。

此外，65歲或以上長者亦可繼續透過疫苗資助計劃，獲資助接種十五價疫苗及二十三價疫苗。有關政府為長者提供的肺炎球菌疫苗接種計劃（免費及資助）的合資格組別及服務提供者詳情可參閱附件，而參與疫苗資助計劃的醫生名單及其服務收費可瀏覽醫健通（資助）網頁。