流感｜許樹昌：料續以小規模形式流行　倡效新加坡購南北半球疫苗

流感仍然肆虐，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱，因新冠疫情爆發改變流感流行模式，流感高峰已由今年初持續至今，料會以小規模形式流行，建議盡快接種疫苗，也認為可學習新加坡每年購入南北半球兩款流感疫苗，全年均可接種。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，因新冠疫情爆發改變流感流行模式，預料流感會以小規模形式流行。(資料圖片/梁鵬威攝）

許樹昌今早（22日）在電台節目表示，新冠疫情改變了流感流行模式，由以往1至3月冬季，及7至9月夏季高峰期，轉變為持續流行。他指今年流感高峰已由年初持續至今，料會以小規模形式流行，但現時續有不少市民戴口罩，加上今年流感疫苗接種率較高，相信下月未必會有流感大爆發。

他說，以往每年11至12月是接種流感疫苗的最佳時間，但若香港流感高峰期長時間持續，可學習新加坡，每年第二季引入南半球疫苗，第四季引入北半球疫苗，確保全年都可以接種。

許樹昌又指，今年共有5宗兒童流感死亡個案，當中3宗無打針，0至5歲幼童及65歲長者感染流感後的入院率佔最多，呼籲市民應盡早接種疫苗，減少併發重症及死亡風險。

天水圍日前錄得一宗懷疑本地感染登革熱個案，許樹昌表示，雨天有積水較易養蚊，建議市民定期清理積水，如家中有花園要安裝防蚊裝置。