16歲少年染流感3天後猝死　母：他幾乎從未生病　專家籲接種疫苗

流感可大可小！新西蘭1名16歲少年6月中出現喉嚨痛及咳嗽症狀，情況未見改善下，母親致電醫生求助，問診後醫生指他患了流感，提醒要多喝水，如果太擔心翌日再打電話，未料少年翌朝已在床上離世。母親難以相信兒子被流感奪命，他「幾乎從未生病」，仍待專家確認死因，形容家人正陷入「一場我們無法醒來的噩夢」。當地衛生專家提醒市民要注意季節性流感，因流感致死人數佔當地每年死亡人數2%，呼籲高危人士盡快接種流感疫苗。



新西蘭有位16歲少年在感染流感3天後身亡。（示意圖 / GettyImges）

看醫生翌日家中床上猝死

新西蘭傳媒報道，16歲少年威廉（William Jones）是名中學生，熱愛音愛多才多藝，本打算朝音樂方向發展，剛剛才考獲駕駛執照。今年6月11日，威廉出現喉嚨痛和咳嗽，13日其母麗貝卡（Rebecca Rollason）聯絡醫生，對方問診後認為是流感，建議其兒子大量喝水，如果還是擔心，可翌日再致電。

翌日早上，麗貝卡去查看兒子狀態，卻發現他躺在床上毫無反應，已經死亡。她告訴當地傳媒指，兒子「幾乎從未生病」，難理解他為何感染流感，更無法相信輕微的症狀會快速奪走兒子的生命，仍正等待專家確認其死因，至今仍難相信兒子已經走了，「像是一場我們無法醒來的噩夢」。

母親透露兒子在16歲生日後便考取駕駛執照。（網上圖片）

當地專家呼籲長者接種流感疫苗

麗貝卡已為兒子舉行葬禮，並邀請師生、家人和公眾到場悼念。她在悼詞提到兒子威廉是位有才華而且聰明善良的男孩，感激兒子16年來的陪伴。麗貝卡的朋友在網上平台Givealittle 發起眾籌，以應付葬禮費用，擔任牙醫助理的麗貝卡另有2名兒子。

當地衛生專家提醒民眾要預防季節性流感，包括流感、新冠肺炎及RSV等，其中流感死亡人數佔當地每年死亡人數2%，主要集中在65歲以上高齡長者，呼籲他們盡快接種流感疫苗。

（綜合）