結業潮｜長洲老字號甘永泰魚蛋8.15日結業　旅發局推薦「一絕」

有逾40年歷史、位於長洲的魚蛋店「甘永泰魚蛋」近日傳出結業消息。《香港01》今日（4日）到「甘永泰魚蛋」，門外排起人龍，有職員確認，將於本月15日最後營業。



長洲甘永泰魚蛋即結業，今日（4日）有大批遊人排隊買魚蛋。（鄧宇詩攝）

旅發局網站有介紹長洲魚蛋，形鏥是香港一絕，特別「點名」島上的甘永泰魚蛋，「這間小店坐落於渡輪碼頭邊，出售經典的咖哩魚蛋，以及其他種類的肉丸和海鮮丸（甚至有三角形的丸子）。店門口經常排起長隊，受歡迎程度可見一斑。」

社交平台Facebook上，有不少網民留言表示不捨，指「傷心，好鍾意佢款魚旦、炸魚肉豆卜」、「去親長洲每次都要食呢一間魚蛋店，打卡」；亦有網民表示上周已知悉店舖的結業消息：「我上星期去，都知道佢話做到8月中結業。」

據Facebook專頁發布的帖文，指「甘永泰魚蛋」將於8月15日光榮結業。（網頁截圖）

「甘永泰魚蛋」位於長洲新興街，曾獲旅發局在網頁推薦，指店舖經常排起長隊，深受歡迎。店舖主要出售咖哩魚蛋，以及其他種類的肉丸、海鮮丸及三角形的丸子等。