結業潮｜金記冰室CEO宣布喬布斯式離職　半年內北區分店全線結業

北上消費熱潮已持續一年，本港多間連鎖餐廳相繼結業，其中金記冰室首當其衝，今年初已陸續關閉北區多間分店。金記控股行政總裁（CEO）謝海發近日在社交平台Facebook公布即時離職，聲稱「以喬布斯的方式離開創立的餐飲公司」，又指擔心其他離職的同事失業。《香港01》正向集團主席徐汶緯查詢相關事件。



翻查網上資料，金記冰室似乎未停下結業的步伐，例如有網民便指，銅鑼灣皇室堡店近日已被貼上公告拍賣傢俱及設備，而觀塘apm店只收現金，亦不能儲商場積分，而該舖位更同時在租屋網站以30萬元放租。OpenRice顯示，目前金記冰室北區的分店已全線結業，只餘下15間分店。



金記冰室受北上熱潮影響，已關閉北區多間分店。（資料相片／歐嘉樂攝）

謝海發與徐汶緯2012年接手金記

金記冰室前身為筲箕灣的大排檔，創始人陳桂秋於1967年租下筲箕灣道的舖位，並命名為金記冰室，最終在2012年因抵受不住租金的壓力結業。其後徐汶緯與謝海發為延續集體回憶，接手金記冰室的經營，並逐步壯大成今日的餐飲集團，高峰時期旗下品牌共超過40間分店。

金記控股前行政總裁、香港青年創業家總商會主席謝海發。（資料相片／夏家朗攝）

金記控股前行政總裁謝海發在網上公布「以喬布斯的方式離開創立的餐飲公司」。（網上相片）

金記控股有限公司主席徐汶緯。（資料相片）

CEO謝海發FB稱祝願「公司繼續生意興隆」

直至近日，金記控股行政總裁謝海發，在社交平台Facebook公布即時離職，自詡「以喬布斯的方式離開創立的餐飲公司」，聲稱本來生活拮据，因此不必擔心他的生活費用，反而最擔心其他離職的同事失業，最後更祝願「公司繼續生意興隆」。

翻查蘋果創辦人喬布斯的資料，他在1984年推出首部電腦Macintosh，惟銷量低迷。當時CEO約翰．斯卡利撤掉喬布斯產品負責人的職務，並獲得董事們的支持。最終他在1985年9月17日，決定辭去董事長職務，並賣掉絕大部份股份，直至1997年才回歸蘋果。

位於銅鑼灣皇室堡的分店，最近亦被貼上拍賣行的公告。（網上圖片）

銅鑼灣皇室堡店被貼公告拍賣傢俱及設備

根據近日網上資料顯示，金記冰室除了北區最少7間分店相繼結業，位於銅鑼灣皇室堡的分店，亦被貼上拍賣行的公告，指根據法院命令在周一（15日）拍賣該餐廳的傢俱、電器及廚具。

網民在地產資訊平台28Hse發現，觀塘apm店的舖位正在招租。（網上圖片）

徐汶緯年初指北區分店生意受北上熱潮打擊

雖然餐飲業捱過四年疫情後，寄望中港恢復開關可擺脫難關，不過事與願違，業界反而迎來內地旅客「特種兵旅遊」，以及港人消費力北移，最終多間連鎖餐廳捱不住結業。金記控股有限公司主席徐汶緯於年初曾表示，由於屯門及粉嶺等地區毗鄰深圳，周末的生意大幅下滑，只能「壯士斷臂」關閉北區的分店。

觀塘apm店只收現金 租屋網出價30萬月租

有網民在上月底表示，觀塘apm分店只收現金，不接受電子支付，也不能儲商場積分。他們並在地產資訊平台28Hse發現，該舖位正在招租，以「觀塘旺舖中午晚上超高人流，重要生財工具」描述，月租為30萬元，疑似計劃轉手。

▼金記冰室上水新都廣場分店的拍賣公告▼



仍有15間分店 主要位於港島及九龍

餐飲資訊平台OpenRice顯示，目前金記冰室仍有15間分店，大部份位於港島及九龍，其餘位於將軍澳及機場，即北區的分店已全線結業。

積金局5月入稟高院向金記集團追討逾310萬供款

《香港01》在今年3月時發現，金記餐飲集團旗下約20間餐廳，在今年首三個月已被入稟追租超過32次，追討約972萬元。其後於5月底，強制性公積金計劃管理局入稟高院，指控金記集團在2月至3月期間，未依期支付僱員的強積金供款及相關附加費，追討款項逾310萬元。