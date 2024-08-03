深圳之眼打卡逛商場　外籍港商通行證過關度周末　體驗北上一日遊

上月起非中國籍的港澳永久性居民可申請辦理港澳居民來往內地通行證（非中國籍），首批成功領證人士包括港澳奧地利商會前委員會成員Alfred Buchner一家三口。他們今早（3日）急不及待北上深圳飲茶及購物，然礙於電子支付問題及語言不通，旅程一波三折，但他們對深圳的印象良好，認為表面上與香港相似，Alfred表示：「老實說，這裡和香港沒有太大的不同。」



非中國籍內地通行證｜奧地利籍港商隔7年訪深 讚自助查驗道先進

早前成功領證的奧地利港商一家三口，今日（3日）北上深圳吃喝玩樂。(黃浩謙攝)

奧地利籍港商Alfred來港定居22年，長達7年未曾踏足深圳，雖然他們一家出發前往深圳前，已做好基本準備，例如在手機安裝支付寶香港，亦搜集了深圳的旅遊景點。但由福田口岸過關起，需在旁記者如兼任導遊的角色陪伴至商場，提供簡單協助。

Alfred Buchner一家三口過關後，乘搭深圳地鐵展開一日遊。（黃浩謙攝）

乘坐深圳地鐵一波三折 客服中心沒開無法掃二維碼 要現金購票

首先在乘坐深圳地鐵時，他們未能以支付寶香港在閘機及自助購票機成功付款，最終只能在客服中心出示二維碼，才購得車票。其後他們在崗夏北站再遇到窘境，由於該站的客服中心全部關閉，只能向記者「借」現金，再在自助購票機付款。

Alfred事後透露，過去在香港從不使用內地電子支付平台付款，包括支付寶香港及微信支付，或因而未能順利購買深圳地鐵車票。雖然出現小問題，但無影響他們的旅遊心情，在崗廈北站著名的「深圳之眼」打卡留念，展現歡顏。

奧地利港商一家在深圳乘地鐵時遇買票問題。(黃浩謙攝)

服務員堅持普通話溝通一度「雞同鴨講」

惟打卡過後，Alfred一家在酒樓用膳時再遇不便。雖然他的妻子Lenny能說出簡單的粵語單詞，但服務員或不諳英語及粵語，仍堅持用普通話溝通，在旁人眼中就如「雞同鴨講」。幸好酒樓提供英文餐牌，並接受信用卡付款，他們最終愉快地品嘗了深圳的粵式飲茶點心。

讚深圳酒樓便宜香港一半

深圳之旅一波三折，但不影響他們對深圳的觀感。Lenny對深圳的酒樓非常滿意，大讚色香味俱全，埋單不需500元，相比香港便宜一半。她尤其對紅米腸印象深刻，認為賣相吸引，與香港腸粉白色或黃色不同。

Alfred並感受到深圳與20年前相比，已發生巨大的改變，例如購物中心的環境，提供的商品種類及價格，甚至與香港相近，他表示：「老實說，這裏和香港沒有太大的不同。」

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奧地利港商的女兒Patricia今次是首度踏足深圳，她觀察到大部份商戶只接受支付寶及微信支付，加上語言不相通，造成不少困難。(黃浩謙攝)

盛行電子支付及語言不通 成外國人北上困難

不過Alfred的17歲女兒Patricia補充說，觀察到深圳大部份商戶只接受支付寶及微信支付，加上語言不相通，造成不少困難。她稱：「我覺得從外面看，深圳和香港其實挺像的。若說主要的區別，那就是深圳幾乎沒有人會說英語，所以我想外國人很難四處走動。」

Alfred為妻子和女兒在深圳街頭拍照留念，但一家三口最終未能如願到深圳的主題樂園「世界之窗」。(黃浩謙攝)

感受深圳大半日：香港基本上就是我們的家

由於時間所限加上天氣炎熱，Alfred一家未能如願到深圳的主題樂園「世界之窗」。他期望有空再到深圳探索，或計劃北上廣州及其他內地城市旅遊。經過大半日的行程，他最後說：「香港的氣氛很好，我們知道香港的一切，所以香港基本上就是我們的家。」