盧寵茂武漢出席移植運動會　冀更多市民加入器官捐贈行列

醫務衞生局局長盧寵茂昨日（11日）率領代表團，前往武漢出席由中第八屆中國移植運動會，並與湖北省衞生健康委員會會面和進行交流。他表示，器官捐贈是無私奉獻、挽救生命的大愛行為，港府一直致力建立支持器官捐贈的文化，在社會帶動器官捐贈的風氣，為輪候病人燃點重生希望。



盧寵茂指出，香港今次有8位曾接受器官移植的運動員，參加羽毛球及乒乓球項目。除了比賽外，亦一同宣揚器官捐贈的理念和向器官捐獻者致敬。他期望有更多市民加入器官捐贈的行列，讓等待器官移植的病人獲得重生的機會。

與湖北省衞健委官員討論合作

盧寵茂和代表團較早前與湖北省衞生健康委員會官員會面，交流兩地在醫療衞生方面的發展，並對進一步推進鄂港衞生健康領域合作交換意見。他們也到訪武漢亞心總醫院，了解該院的空中救援服務和心臟疾病病區設施。

盧寵茂一行會於今日返港，離港期間，副局長李夏茵署任職務。