曲尺手槍｜警隊2款國產手槍陸續給警員配備上場　指安全快捷穩定

警隊早前公布，將淘汰軍裝警員的「點三八」及刑偵警員的P250手槍，改為引入兩把中國製CF98-A及CS/LP5曲尺手槍。警隊今（4日）於社交媒體介紹新手槍，指市民在街上將陸續見到有軍裝或便裝警務人員配戴，並強調新手槍與舊槍的不同之處在於「Safety、Speed、Stability」（安全、快捷、穩定）。



警隊引入兩款手槍，分別為中國製CF98-A（圖左）及CS/LP5（圖右）。（鄭子峰攝）

警員須在受訓後才配備使用新手槍

警方於7月公布，引入兩款國產9毫米口徑手槍，軍裝警員會轉用CF98-A，刑偵人員改用CS/LP5。警隊今（4日）於社交媒體發布片段介紹新手槍，指市民在街上將陸續見到有軍裝或便裝警務人員配戴新槍。

片段提及，新手槍剛開始讓警員配備執勸，故未接受訓練的警員仍在使用舊槍，市民有機會見到新舊槍同時出現。

警方強調新槍更具安全性，設有手動安全掣，減低走火風險；而且換彈速度比左輪更快，提升戒備能力。（鄭子峰攝）

片段介紹新手槍與舊槍的不同之處，並形容作「3個S」：Safety、Speed、Stability。「Safety」（安全）指新槍設有手動安全掣，可減低意外走火風險；「Speed」（快捷）指新槍更換彈匣快捷方便，補充子彈比舊槍速度快，提升人員槍械戒備能力；「Stability」（穩定）指新槍握把專為亞洲人手型而設，可增強握槍的穩定性及操控性。

▼7月11日 警隊公布更換手槍計劃▼



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警隊將會淘汰軍裝警員的「點三八」及刑偵警員的P250，新引入兩把手槍，分別為中國製CF98-A（圖左）及CS/LP5（圖右）。（鄭子峰攝）