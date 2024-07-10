警槍｜消息：警方以中國曲尺手槍取代「點三八」　須花逾十年更換

美國製史密夫威遜10型（Smith & Wesson Military & Police）「點三八」左輪手槍（S&W M10 Revolver）已停產。消息指，警隊將淘汰標誌性的「點三八」左輪手槍，改用中國製曲尺手槍，部份學警、現職機動部隊及刑偵探員等會率先使用，預計整個換槍過程需時逾十年。據悉，新手槍採用9毫米口徑，子彈數量由原來「點三八」的6發，增至15發，且換彈速度更快。



警隊現時使用的手槍包括美國製史密夫威遜10型手槍（Smith & Wesson Military & Police），又稱「點三八」左輪。（資料圖片）

較符合亞洲人手型也更易瞄準 增設保險掣

美國製史密夫威遜10型（Smith & Wesson Military & Police）「點三八」左輪手槍（S&W M10 Revolver）已停產，警隊數年前醞釀「換槍計劃」，據悉當時已敲定方案，物色國產手槍取代目前美國「點三八」左輪手槍。

消息指，警隊已落實以中國製曲尺手槍，逐漸取代點三八左輪手槍，部份學警、現職機動部隊及刑偵探員等會率先使用，整個換槍過程需時逾十年。據悉，警方有就新槍設計提供意見，故較符合亞洲人手型也更易瞄準，且會增設保險掣，須先按下保險摯才能發射。

美國製史密夫威遜10型（Smith & Wesson Military & Police）「點三八」左輪手槍。(資料圖片)

子彈數量增1.5倍至15發 新槍可直接更換彈匣

據了解，新槍採用9毫米口徑，設計較舊槍有多項升級，其中子彈數量由原來「點三八」的6發，增至15發。由於左輪手槍每次換彈需打開轉輪式彈槽，並用快速上彈器更換，但新槍可以直接更換彈匣，故換彈速度更快。

國產92式槍握使用工程塑料設計，可助減重及減震，槍枝設有螢光點，便於夜間射擊。（中央電視台截圖）

消息指，警方預料連學槍並取得合格，需時超過10年才能整個警隊全面更換，但學警、現職機動部隊及刑偵探員等會率先使用，並於月底分批訓練。