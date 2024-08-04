暑假｜8月首周六34萬港人北上　17萬內地旅客來港創5.1後單日新高

踏入暑假，不少內地旅客帶同子女到香港遊玩，根據入境處資料，8月首個周末，昨日(3日)約17.2萬內地旅客經不同口岸入境，為五一黃金周後單日新高。港人北上方面，則有34萬人次經不同口岸北上。



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根據入境處資料，昨日(3日) 約17.2萬內地旅客經不同口岸入境，為五一黃金周（5月1日至3日各18至19萬人次）後新高。當中經高鐵西九站錄得約4萬人次，落馬洲支線及羅湖各錄得約3.4萬及2.7萬人次，而深圳灣口岸錄得2.2萬人次。

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港人離境方面，昨日約43.7萬人次離境，當中34萬人次經不同口岸北上，羅湖口岸錄得10.5萬人次，落馬洲支線錄得9.4萬人次，而深圳灣口岸錄得5.3萬人次。