五一｜楊潤雄總結黃金周　76.6萬內地客符合預期　酒店入住率85%

一連五日內地勞動節黃金周（5月1至5日）於昨日（5日）結束。文化體育及旅遊局今日（6日）指出，整體內地旅客入境數字符合預期，出入境口岸以及各方面的接待旅客工作整體運作暢順。



酒店業界統計資料，酒店整體入住率超過85%，根據旅遊業監管局登記資料，內地勞動節黃金周共有約570個內地入境旅行團到港，涉及旅客人次約1.9萬，佔整體內地旅客人次約2.4%。



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文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，感謝多個相關政府部門、機構及業界等全力以赴，做好人流管理工作，發揮香港的好客精神，為內地訪港旅客提供精彩的旅遊體驗。

為香港經濟帶來超過20億消費收益

他指，雖然黃金周大部分時間受天雨影響，但內地訪港旅客達76萬多，符合政府最初的估算，為香港經濟帶來超過20億港元的消費收益，市況亦十分熱鬧。

他稱，樂見5.1的海上煙火表演順利舉辦，帶動氣氛，政府會總結經驗為未來的溝通協調工作及提升旅客訪港體驗作更好準備，以迎接旅客到訪。

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內地旅客入境高峰為5月2日 約19.2萬人次訪港

入境事務處過去五日錄得合共約76.6萬內地旅客人次經各海陸空管制站訪港，平均每日內地旅客入境人次約15.3萬，較2023年內地勞動節黃金周高22%。

內地旅客入境最高峰日子為5月2日，有約19.2萬人次訪港；平均最多內地旅客使用的入境口岸為高鐵西九龍管制站，其次為落馬洲支線管制站。

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約570個內地團 涉旅客人次約1.9萬

政府指，旅遊發展局於舉辦了海上煙火表演，吸引市民及旅客於維港兩岸觀賞，整體反應正面。油尖旺民政事務處及區議會合作發起的「油尖旺購物節」亦於同日起動，鼓勵市民及旅客於黃金周期間消費，刺激零售市道。

內地訪港旅客曾到多個主要旅遊景點，包括香港迪士尼樂園、海洋公園、昂坪360纜車、山頂纜車及西九文化區等。根據酒店業界的初步統計資料，酒店整體入住率超過85%。

根據旅遊業監管局的登記資料，內地勞動節黃金周共有約570個內地入境旅行團到港，涉及旅客人次約1.9萬，佔整體內地旅客人次約2.4%。