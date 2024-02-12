初二至晚上9時錄83.6萬人次出入境　入境人次佔43%

農曆新年長假期間港人繼續出境外遊，而昨日（11日）大年初二的新年煙花匯演也吸引不少旅客入境。入境處截至昨晚9時，共錄得逾83.61萬人次出入境。當中入境人次為36.1萬，約43%、即17.7萬人次為內地客。出境則有約57%、即47.45萬人次，當中逾7成、約35萬人次為香港居民。



所有出入境管制站中，經羅湖口岸出入境人次最多，有15萬；其次是落馬洲支線，有13.8萬；港珠澳大橋亦有11.9萬，而機場則為9.8萬人次。



▼2月11日 農曆新年煙花匯演▼



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羅湖口岸15萬人次出入境最多

多個出入境管制站中，經羅湖口岸出入境人次最多，有150,111人次，約6成是出境，入境約佔4成的62,432人次；其次是落馬洲支線，錄得138,447人次，其中57%、即79,556為出境人數；港珠澳大橋亦有119,141人次出入境，當中逾6成、即73,604人次出境。

▼2月11日 內地旅客看完煙花坐車北上▼



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西九龍高鐵站出入境逾10萬人次

西九龍高鐵站同日有106,840人次出入境，以53,908人次出境略多於入境。深圳灣有102,253人次出入境，約56%為出境人次。機場則有98,126人次出入境，約58%為出境，當中36,620為香港居民。