電動小巴計劃第二輪今日開始申請　8.26截止　今年第四季開展試驗

政府首輪「電動公共小型巴士先導試驗計劃」去年接受申請，但最終僅收4份申請2宗獲資助。環保署今日（5日）宣布，電動公共小型巴士先導試驗計劃（試驗計劃）今日起開始接受第二輪申請，截止日期為8月26日，此輪申請與首輪相同，以九龍塘（沙福道）及觀塘裕民坊公共運輸交匯處作為試點，預計所有成功的申請會於下月獲得批核，以期在今年第四季開展試驗。



信興新能源研發全新純電動超充小巴「滿客（Moonca）」，乘客座位數量19個。（林靄怡攝）

成功申請營辦商 每部電動小巴獲8成車價資助

環保署發言人表示，署方現正分階段推行試驗計劃，與首輪申請相同，第二輪申請亦以九龍塘（沙福道）和觀塘裕民坊公共運輸交匯處作為試點，成功申請的營辦商就每部參與試驗計劃的電動公共小巴可獲八成車價的資助。預計所有成功的申請會於下月獲得批核，以期在今年第四季開展試驗。

發言人續指，參考首輪申請的經驗，以及聽取有關小巴服務營辦商及預審合資格供應商的意見後，政府於第二輪申請作出多項優化措施，包括簡化資助的發放。 除按報銷方式向接受資助的專線小巴營辦商發放資助外，專線小巴營辦商只要提交預審合資格供應商所出具的採購發票及其他相關文件證明，亦可申請由政府直接向相關的預審合資格供應商發放相當於購買參與試驗計劃的電動小巴價格80%的資助。

第二輪申請共5間供應商合資格可選

是次申請可供選擇的電動公共小型巴士型號共5款，售價為138萬元至200萬不等。（環保署網頁截圖）

是次申請可供選擇的電動公共小型巴士型號共5款，分別由5間供應商提供，包括：Green Mobility Innovations Limited、香港木星電動車有限公司、億達動力科技有限公司、瑞昌汽車有限公司，以及信興新能源有限公司。當中售價為138萬元至200萬元不等，最貴為信興新能源有限公司的電動公共小巴，為200萬港元。

▼ 2023年8月8日 信興新能源引入純電動超充小巴「滿客（Moonca）」▼



+ 9

參與計劃的營辦商於試驗期內須按環保署指定的充電時間比例，分別使用充電弓和充電槍為其電動小巴充電，以收集有關數據作分析。

有意參與試驗計劃的綠色專線小巴服務營辦商需於截止日期前向環保署遞交申請。

政府預留八千萬開展電動小巴試驗計劃

為推動電動公共小型巴士在本地的應用，政府已預留8,000萬元開展試驗計劃，測試及評估電動公共小巴及相關的快速充電設施的運作及表現。環保署已於去年10月推出首輪申請，並於同年12月與兩間營辦商簽署協議書，資助他們各購買一輛電動小巴參與測試。相關電動小巴已於今年3月底在上述兩個公共運輸交匯處開展運作試驗。