電動小巴｜觀塘裕民坊九龍塘沙福道明年首季試行　元朗試點將招標

為推動綠色運輸，環保署正推行「電動公共小型巴士先導試驗計劃」，環境及生態局局長謝展寰今日（8日）書面答覆立法會議員陳克勤提問稱，計劃先將以觀塘裕民坊及九龍塘沙福道的公共運輸交匯處作為試點，兩個公共運輸交匯處將提供充電器。



謝又稱，開展計劃的專線小巴總站或公共運輸交匯處須適合安裝快速充電設施，並有足夠的電力供應，除上述兩個試點，當局亦物色了元朗站（北）公共運輸交匯處，預計將於2023年第四季進行招標，委聘營辦商安裝、營運、管理及維修快速充電設施。



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港府將分階段推行「電動公共小型巴士先導試驗計劃」，謝展寰今指，首先將以觀塘裕民坊及九龍塘沙福道的公共運輸交匯處作為試點，兩個公共運輸交匯處將提供充電器。首階段現正接受綠色專線小巴服務營辦商申請，下周五(17日)截止，政府會向成功申請的營辦商就每輛參與試驗計劃的電動公共小巴提供八成車價的資助，而個別營辦商於每個公共運輸交匯處參與

謝展寰稱，環保署預計可於下月完成批核申請，屆時將與營辦商確認試驗的車輛數目、路線及試驗日期，以期在明年第一季開展首階段試驗。

謝展寰又指，除觀塘裕民坊及九龍塘沙福道公共運輸交匯處外，亦物色了新界區的元朗站（北）公共運輸交匯處，預計將於今年第四季進行招標，委聘營辦商安裝、營運、管理及維修快速充電設施。此外，環保署正在港島東物色一個合適公共運輸交匯處，預計可於20 明年第一季為設置快速充電設施及提供電動公共小巴充電服務進行招標。