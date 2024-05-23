電動小巴計劃反應差　業界因成本高卻步　倡電氫雙軌並行未獲理會

政府首輪「電動公共小型巴士先導試驗計劃」去年接受申請，原定目標測試40架小巴，最終僅收4份申請2宗獲資助。綠色專線小巴總商會主席蘇世雄今早（23日）於港台表示，業界從配套、保養及更換成本上都有憂慮，曾建議當局以電動、氫能雙軌並行，但未獲理會。



蘇世雄指業界現時對參與計劃反應冷淡，箇中最大原因是欠缺信心，因為現時可充電地方不足，購入電動小巴首先要安置到有蓋交通交匯處但，偏偏非每條線都是交通交匯處，電動小巴「買咗仲要搵人服待」。



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蘇世雄續指，相比傳統柴油、氫能車入氣後可應付全日用量，電車電池每日需要充2、3次電，加上每用幾年就要更換新電池，其續航力成為業界關注的問題；「政府決心係咪電（電動車）先可以解決，（可以）兩隻腳一齊行㗎嘛？仲有氫能架嘛」，他指在任綠色運輸試驗基金督導委員會成員時，已曾建議政府可引入氫能小巴，但當時局方未有聽取意見。

蘇世雄又提到，疫情後本港市面淡泊，市民已減少晚上外出，加上隨著港鐵線路普及化；每間小巴公司都受非常大打擊，生意可能只有疫情前8至9成，故業界暫時不會考慮試行，因換車即使有政府8成資助，但供應商都會上調價格，最終車價上至百多萬，扣除資助後仍要數十萬才能買入電動小巴，令業界卻步。