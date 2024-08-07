城市追擊2024好商戶—活力伸展及運動治療中心篇 運動治療美態重現

今期城市追擊2024 要追擊近年越趨盛行的運動治療，好多人對運動治療的認識，就係足球員、運動員的軍醫，主要針對運動創傷、復康訓練及提升運動表現。



傳統上，運動治療係透過手法治療及伸展治療，去幫助減輕或消除患者的痛症和運動創傷，從而協助患者恢復甚至提升運動表現。「活力伸展及運動治療中心」創辦人Tommy 結合新思維，將筋膜線理論融入治療之中，達到治標治本的效果。

Tommy指出痛症成因很多時來自長時間坐、坐姿不良，令到腰肌肉、 膝關節受損，繼而身體發出警號 ，再以「代償作用」，向身體其他部分借力，肌肉在過度虛耗下，就形成痛症。

何謂筋膜線理論？

治療原則強調從整體恢復肌肉、筋膜等組織的張力或拉力，調整力線的改變，達到身體原有的平衡。當出現局部部位的疼痛時，不要僅限於局部疼痛的處理，而要尋找與疼痛部位相關聯的筋膜組織、肌肉及韌帶等部分進行幹預，即“循經遠治”，通過對遠端相關的組織及薄弱點進行幹預，恢復身體原有的力學平衡，進而改善疼痛等症狀。

好多痛症患者受到長期痛症問題困擾，曾接受過長時間不同的治療方法，但都未能徹底改善，原因是患者都係頭痛醫頭腳痛醫腳，根本沒有去找出痛症的源頭來醫治。運動治療結合筋膜線理論，將痛症的源頭找出，然後去根治，才可真正擺脫痛症的困擾，而且非入侵性、 無需食藥，安全有效。除了可以改善痛症問題，更有助增強肌肉力、恢復身體功能、減輕慢性疼痛、提升關節穩定性、促進血液循環健康。

運動治療創造奇蹟，身材美態全面level up！

Tommy 強調運動治療進入新時代，運動治療不單止能夠「治痛、 正姿、強身」，更可以調整身型，短片中Serena真人實測，治療師指出Serena 由於肌肉繃緊，有骨盆前傾問題，導致出現肚腩，並非由肥胖所致，經過運動治療師，將肌肉放鬆後，小腹肚腩立即消失，美態重現。

骨盆前傾影響的不只是小腹突出、體態走樣！嚴重有可能導致肌肉衰退、新陳代謝下降循環不良等問題。男女都應該重視骨盆前傾的問題！

活力伸展及運動治療中心

地址：油麻地碧街38號協群商業大廈8樓804-805室

預約電話/ WhatsApp：93495999

「踢走大肚腩」原價$1880；讀者體驗價$680。

名額100個，立即whatsapp登記！

TV10更多資訊提供：https://apps.apple.com/us/app/tv-10/id6480462717

（資料及相片由客戶提供）