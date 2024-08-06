康文署9.22辦「國慶維港開心跑」　名額750個　周四免費報名

為慶祝中華人民共和國成立七十五周年，康文署將於9月22日（星期日）主辦「國慶維港開心跑」，在中西區海濱長廊（中環段）及灣仔臨時海濱花園一帶舉行五公里項目，名額有750個，參加者須為十四歲或以上，報名費用全免，星期四(8日)起報名，亦鼓勵市民穿着華服或配合國慶元素的服裝參與、歡度國慶。



康樂及文化事務署9月22日主辦「國慶維港開心跑」，由中西區海濱長廊（中環段）及灣仔臨時海濱花園一帶舉行五公里項目，名額共750個，參加者年齡須為十四歲或以上，報名費用全免。（康文署提供）

康文署今日（6日）公布，「國慶維港開心跑」將於9月22日上午在中西區海濱長廊（中環段）及灣仔臨時海濱花園一帶舉行五公里項目，名額設750個，參加者的年齡須為十四歲或以上，報名費用全免。市民可於8月8日（星期四）上午8時30分起經SmartPLAY流動應用程式（My SmartPLAY App）、SmartPLAY網頁或智能自助服務站報名，名額先到先得，額滿即止。

每名參加者可獲紀念T恤，跑畢全程的參加者，可獲紀念獎牌乙個及其他禮品。參加者亦可以悉心打扮，穿着華服或配合國慶元素的服裝參加活動，以角逐「最佳華服風格獎」。

活動章程可於SmartPLAY流動應用程式（My SmartPLAY App）及SmartPLAY網頁瀏覽。市民亦可以前往康文署各區康樂事務辦事處或設有SmartPLAY服務的康體場地索取。

市民可於8月8日（星期四）上午8時30分起經SmartPLAY流動應用程式（My SmartPLAY App）、SmartPLAY網頁或智能自助服務站報名，名額先到先得，額滿即止。（SmartPLAY網頁截圖）

此外，大會當日亦舉辦邀請賽，多個政府部門及有關團體將獲邀參與三公里項目及競逐「突出造型組合大獎」，以具創意的造型慶祝國慶，彰顯各部門同心協力的理念，展現團隊精神。

除了開心跑，大會當日上午10時至下午1時在中西區海濱長廊（中環段）及添馬公園一帶舉行嘉年華，市民無須預約入場，費用全免。除了設有國慶表演、攤位遊戲、寵物造型比賽及主題打卡區外，大會亦安排香港傑出運動員成就展覽、中國文化藝術工作坊及公園定向活動等。