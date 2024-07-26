國慶75周年｜民建聯辦連串慶祝活動　盼達到「無處不國慶」

今年是國慶75週年，民建聯今日（26日）公布將籌辦一系列慶祝活動，包括地區愛國電影欣賞會、於各商場舉行「科普活動教育展」。民建聯主席陳克勤介紹兩個地區活動。首個為「地區電影欣賞會」，他形容是「2024年度愛國電影巡禮」，選取電影包括《中國機長》、《 驚天救援》、《萬里歸途》 於各區播放。第二項為第二年舉辦的「區區有中醫」，為各區提供義診送藥活動。



民建聯主席陳克勤稱將舉行「地區電影欣賞會」、「區區有中醫」。（鍾蒨宜攝）

現時旅客更傾向城市深度遊，又會舉辦「潮聖香港」短片比賽，讓香港市民發掘富有特色的旅遊景點，說好香港旅遊故事，獎品為星級酒店的宅度假旅遊套票。在推動愛國主義教育上，民建聯將舉辦國慶主題的中學生壁報設計比賽，亦會為得獎作品舉行美術展覽，期望學生以美術展示國家成就貢獻。

日前民建聯舉辦新質生產力論壇，陳克勤指出因應三中全會提出關於香港的內容，正籌備深度研究經濟的高端論壇。

陳勇指各商場將舉行「科普活動教育展」和「中國電動車展」展覽。（鍾蒨宜攝）

各大商場舉行「科普活動教育展」、全民參與國慶攝影

民建聯陳勇續介紹另外兩項將於全港各大商場舉行的展覽，分別為展示國家智慧城市相關科技的「科普活動教育展」和「中國電動車展」。他又介紹兩項全港市民可投稿參與的活動，包括拍攝國慶裝飾、以照片表達家國情懷的「國慶精彩瞬間攝影比賽」，及在社交媒體上發佈以家鄉語言恭賀祖國成立75週年的影片，顯示中國語言的多樣性。他稱民建聯的活動將達到「無處不國慶、無處不盛事」。