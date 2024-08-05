國慶75周年｜九龍婦聯9.29將辦千人手勢舞　挑戰健力士世界紀錄

今年是中華人民共和國成立75周年及香港回歸27周年，為了增強市民的國家觀念及推廣愛國主義教育，九龍婦女聯會將聯同油尖旺民政事務處於9月29日舉辦「愛我中華千年傳承共舞動」大型文藝活動，當中的重頭戲是邀請逾千名市民、學生，以及大灣區學生分別於線上及線下參與愛國歌曲的手勢舞表演，一起挑戰破健力士世界紀錄。



九龍婦聯會長陸海接受訪問時表示，希望透過這個活動把愛國主義教育傳遞予社區和下一代，同時向公眾傳達「家風家教」的理念，帶出家庭教育在培養下一代愛國情感和文化傳承中的重要性，並呼籲學校積極報名參與。



九龍婦聯會長陸海希望透過這個活動把愛國主義教育傳遞予社區和下一代。（蘇煒然攝）

手勢舞傳遞愛國情感

現時手勢舞在香港未算流行，但在內地早已是一種廣為人知的表達方式，尤其部分中小學還將其納入必修科目。陸會長表示，讓九龍婦聯萌生起舉辦這個活動的念頭，是去年在潮汕文化交流團活動中受到動人又溫馨的一幕所感動，那就是一群家長和小朋友在廣場上表演的一首愛國歌曲及手勢舞，讓她明白到可以通過這樣的方式來傳遞愛國情感，並讓家長和孩子都參與其中。

陸會長續指，選擇手勢舞而非其他形式，是因為手勢舞可以通過簡單易學的手部動作、姿勢和表情，便能直觀地表達出深層次的情感和意境。大會選用《半生雪》這首歌曲，歌詞充滿了愛國情懷，手勢舞則能讓參與者在跟隨節奏舞動的同時，深刻領會歌曲背後的意義，從而激發內心的愛國熱情，樹立起「青年強則國強」的堅定信念。

九龍婦女聯會主席馮務君(右一)表示，樂見得到學校支持這項活動。（蘇煒然攝）

呼籲幼稚園、中小學、大灣區共參與

「愛我中華千年傳承共舞動」活動主要分為兩部分，第一部分由逾千名參加者表演手勢舞挑戰破健力士世界紀錄，第二部分則是文化表演，包括朗誦、親子手勢舞、中國風舞蹈及太極演示等。聯會誠邀幼稚園、中小學及大灣區婦聯一同參與打造這全民盛事。

九龍婦聯主席馮務君表示，目前已經有7個大灣區婦聯及約20 間學校會參與其中，並歡迎更多的學校積極參與這項活動。她鼓勵家長與孩子共同參與這項活動，認為此舉不僅能加深親子之間的情感，還能在日常生活中潛移默化地融人愛國主義教育和文化傳承。

少數族裔參加愛國主義教育：真的融入了我們國家

馮務君坦言，讓小朋友學習並表演手勢舞是一項頗大的挑戰，但她非常樂見得到這麼多間學校支持。而她們為了讓這項活動舉辦得更順暢，之前已開始舉辦其他以愛國主義教育為主題的活動，例如早前的「相‧信‧愛」情滿家園系列活動朗誦比賽，反應也是非常熱烈，當中更有來自少數族裔的朋友參與，「體會到佢哋真係融入咗我哋國家」，認為這是成功推動愛國主義教育的第一步。

「愛我中華千年傳承共舞動」大型文藝活動宣傳海報。

參加者將獲發證書鼓勵

大會邀請了歌手狄易達擔任活動舞蹈大使，和學生及家長一起表演手勢舞，參加者將會獲得證書以示鼓勵，同時聯會亦會協助有興趣申請健力士世界紀錄認證的家庭申請相關證書。馮務君表示，希望這次活動能夠成為促進家庭教育與親子關係的橋梁，通過家長與孩子們共同參與手勢舞的學習和表演，不僅能加深親子之間的情感，還能讓家長們更加重視在孩子的成長過程中融入愛國主義教育和正面價值觀的引導。

如學校有興趣可以學校名義參與報名。

WhatsApp：3582 8747 或電郵至education@h01.com 香港01 黃先生收

