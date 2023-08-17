美食博覽｜有參展商對夜市感興趣　冀以本港失傳街頭美食作招徠

美食博覽今日（17日）開鑼，位於「公眾館」的區域人頭湧湧，至於需額外付費的「尊貴美食區」亦不乏人流。以香港美食為主的展銷攤位負責人表示，相比早兩年而言，今年人流較多，生意額理想。

對於政府擬搞夜市，有展商坦言感興趣，惟希望申請牌照程序簡化，並建議以失傳香港街頭美食作為噱頭。



+ 31

促政府簡化夜市發牌程序 提供配套便利營商

本地商戶「潮童」以生記滷味為主要銷售產品，店舖負責人簡梓浚指，截至下午4時半生意理想，早上較為靜，而下午開始多人流。他表示，現時有得試食生意較為好，相比早兩年沒有試食，稱「前兩年冇得試食爭啲（生意）」。

對於政府有意推行夜市，簡梓浚有興趣參與，不過要先了解發牌方面程序會否複雜，指政府搞夜市需要讓商戶方便申請牌照。問到理想夜市模式，他回應指要因應地區，過往政府做美食車，地區選址方面人流稀疏，又稱「要啲時間去煲，唔會話一下子就好好反應」，另外亦需要了解政府將會提供什麼配套及設施，讓一眾商戶受惠。

簡梓浚建議，政府可以本地美食為主，指小時候有不少街邊美食已經失傳，故此如果夜市能夠以香港作為主題，一定能夠吸引更多遊客，因為始終開關後遊客比以前「少咗好多」。

有本地酒商建議仿效台灣加街頭表演

香港本地酒商「哲」主打台灣釀製蜂蜜酒及梅子酒，負責人何小姐表示，今日生意比想像中理想，指初時都擔心生意額，因往年在公眾館擺設攤位，而今年則是擺在尊貴美食區，不過人流比想像中多，又表示今年有提供試飲，試飲後有七成顧客會購買。

就政府想推行夜市，何小姐指政府如果願意放酒類產品在夜市，都會願意參與。她又表示，香港人「行慣咗」台灣及泰國夜市，其模式都是熱鬧和可以「飲飲食食」，她建議政府加以仿傚，「如果好似台灣咁有啲busking（街頭表演）都唔錯」。