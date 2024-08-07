兩度征戰奧運前港隊划艇代表羅曉鋒轉投水警　望發揮堅毅精神

新一期《警聲》今日（7日）出版，現年40歲、駐守水警北分區的羅曉鋒接受訪問。曾是港隊划艇運動員的他，參戰過2004年雅典奧運及2008年北京奧運，創港隊歷來奧運最佳名次，亦曾擔任奧運閉幕禮的港隊持旗手。



及後他以加入警隊為目標一直進修，終在去年獲取錄入警察學院受訓，更被其他學警取「快樂鋒」的外號，指其總是樂觀面對嚴格訓練和考核。他表示，「我永遠記得自己是一名運動員，就算退役，亦希望把運動員的堅毅精神在其他地方發光發亮。」



現年40歲、駐守水警北分區的羅曉鋒，曾是香港出色的奧運划艇運動員。（《警聲》圖片）

划艇名將曾任奧運閉幕禮港隊持旗手

現年40歲、駐守水警北分區的羅曉鋒，曾是香港出色的奧運划艇健兒。他接受《警聲》訪問，分享中三起接觸划艇運動，每日清晨6時到城門河畔的訓練基地集訓，隨後趕往上學。為了更專注投入練習，曉鋒完成中五課程後，便選擇成為全職運動員。

2004年，當時年僅20歲的羅曉鋒獲得個人首張奧運入場券，並在雅典奧運取得第18名，是港隊歷來奧運的最佳名次。而在4年後的北京奧運，他更榮膺划艇項目中的亞洲第一，獲選為當屆閉幕禮的港隊持旗手。他認為能夠在祖國主辦的奧運會中高舉特區區旗，感到「無比光榮」。

遇人生瓶頸轉任教練 以警隊為目標持續進修

羅曉鋒其後遇上人生瓶頸，成績未見突破，在2012年倫敦奧運選拔中落選，故他當時選擇先由運動員轉任教練，並重返校園裝備自己。重返校園期間，因要與同學完成分組功課，令他尋回在划艇中的團隊精神，他表示，「參與隊際划艇時，偶爾會恃個人實力『死衝』，結果打亂隊友節奏，發揮不到團隊應有水準。無論在學習或警務工作上，團體配合均相當重要。」

他在2014年回歸港隊，而當時以加入警隊為目標的他一直持續進修，「我早有投考警察的打算，所以決心取得所需學歷。」終在去年獲取錄，入警察學院受訓。

羅曉鋒去年獲取錄入警察學院受訓。（《警聲》圖片）

被隊友稱為「快樂鋒」 羅曉鋒：永遠記得是一名運動員

羅年紀相對較大，但與同學們相處融洽，其他學警更為他取「快樂鋒」的外號，形容他應付嚴格訓練和考核時，總能樂觀面對。他提到，「作為精英運動員期間，我已經習慣面對艱苦的身心挑戰，並竭力做到最好。」

在學院畢業後他成為水警，並希望憑藉自己的努力與拼勁，考取水警所需的專業資格，在崗位中一展所長，他指，「我永遠記得自己是一名運動員，就算退役，亦希望把運動員的堅毅精神在其他地方發光發亮。」